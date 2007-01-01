«Кристалл»: здесь ценят каждого
Почему работать на обнинском «Кристалле» — это выбор в пользу стабильности, уважения и уверенного будущего.
В наукограде есть место, где традиции вековой истории переплетаются с динамикой современного производства. Где труд становится не просто способом заработка, а частью большой команды, где ценят профессионализм, заботятся о людях и смотрят в будущее с оптимизмом.
Возрождение легенды
История «Кристалла» на Калужской земле началась еще в 1901 году с открытия Казенного винного склада. Больше века традиции качества передавались из поколения в поколение, чтобы в 2018 году обрести новую жизнь на обнинской производственной площадке.
Сегодня это современное высокотехнологичное предприятие, которое продолжило славный путь легендарного бренда, но уже на принципиально ином уровне.
Масштабы впечатляют: завод работает круглосуточно, продав в минувшем году более 2 251 000 декалитров своей продукции (в пересчете на привычный «полулитровый» эквивалент — более 45 млн бутылок). И это не предел. Спрос на продукцию неуклонно растет: в 2025 году суммарная выручка компании выросла на 20,17% к показателям 2024 года, а за январь-февраль нынешнего года — увеличилась на 25,36% к соответствующему периоду 2025го. За такими цифрами стоит не просто успешный бизнес, но и уверенность каждого сотрудника в завтрашнем дне.
Работа, которая вдохновляет
Один из ключевых принципов руководства «Кристалла»: люди — главная ценность. Именно поэтому здесь созданы не просто рабочие места, а настоящая среда для профессиональной реализации.
Здесь ценят инициативность и добросовестность. Руководство отмечает: многие приходят попробовать себя в гибком графике — выйти на ночную смену или в выходной день, а затем остаются в компании уже на постоянной основе.
— Попробовав себя в таком ключе, многие изъявляют желание стать полноценными членами нашей дружной команды, — делятся на предприятии.
И это не просто слова: коллектив действительно называют дружным, а атмосферу — рабочей и одновременно человечной.
Забота как система
Говорить о социальной ответственности работодателя можно долго, но на «Кристалле» предпочитают доказывать ее делом.
Сотрудники завода получают полный набор социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Но это лишь база. Уровень заработной платы здесь стабильно выше среднего по отрасли — факт, который подтверждает уважительное отношение к труду каждого члена команды. Условия работы продуманы до мелочей: от комфортной организации рабочего пространства до вопросов логистики.
Для предприятия важно, чтобы люди не просто выполняли обязанности, но и чувствовали поддержку. Поэтому здесь создана система, в которой каждый может рассчитывать на справедливое отношение, достойное вознаграждение и возможности для роста.
«Кристалл» — это не временная точка на карте, а место, где строят карьеру на десятилетия.
Перспективы без границ
Развитие компании продолжается, и это открывает перед сотрудниками широкие горизонты. Ввод новых линий, расширение производства, укрепление позиций на рынке — все это требует роста профессионализма команды. А значит, перед каждым, кто ответственно подходит к делу, открываются возможности для повышения, освоения смежных специальностей, увеличения личного дохода.
Здесь умеют ценить вклад каждого — от укладчика до мастера участка. Потому что понимают: успех складывается из тысяч маленьких ежедневных усилий, и каждый, кто приходит на завод, становится частью большого надежного механизма.
В современном мире, когда рынок труда предлагает множество вариантов, особенно ценятся места, где можно быть уверенным в завтрашнем дне, чувствовать уважение и видеть реальные перспективы. Обнинский «Кристалл» дает именно это.
Калужский ликероводочный завод «Кристалл» в Обнинске — это история успеха, в которой есть место каждому, кто готов трудиться с душой и ответственностью. И эта история продолжается прямо сейчас.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.