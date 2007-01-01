«Кристалл»: здесь ценят каждого

Почему работать на обнинском «Кристалле» — это выбор в пользу стабильности, уважения и уверенного будущего.

В наукограде есть место, где традиции вековой истории переплетаются с динамикой современного производства. Где труд становится не просто способом заработка, а частью большой команды, где ценят профессионализм, заботятся о людях и смотрят в будущее с оптимизмом.

Возрождение легенды

История «Кристалла» на Калужской земле началась еще в 1901 году с открытия Казенного винного склада. Больше века традиции качества передавались из поколения в поколение, чтобы в 2018 году обрести новую жизнь на обнинской производственной площадке.

Сегодня это современное высокотехнологичное предприятие, которое продолжило славный путь легендарного бренда, но уже на принципиально ином уровне.

Масштабы впечатляют: завод работает круглосуточно, продав в минувшем году более 2 251 000 декалитров своей продукции (в пересчете на привычный «полулитровый» эквивалент — ​более 45 млн бутылок). И это не предел. Спрос на продукцию неуклонно растет: в 2025 году суммарная выручка компании выросла на 20,17% к показателям 2024 года, а за январь-февраль нынешнего года — ​увеличилась на 25,36% к соответствующему периоду 2025­го. За такими цифрами стоит не просто успешный бизнес, но и уверенность каждого сотрудника в завтрашнем дне.

Работа, которая вдохновляет

Один из ключевых принципов руководства «Кристалла»: люди — ​главная ценность. Именно поэтому здесь созданы не просто рабочие места, а настоящая среда для профессиональной реализации.

Здесь ценят инициативность и добросовестность. Руководство отмечает: многие приходят попробовать себя в гибком графике — ​выйти на ночную смену или в выходной день, а затем остаются в компании уже на постоянной основе.

— Попробовав себя в таком ключе, многие изъявляют желание стать полноценными членами нашей дружной команды, — ​делятся на предприятии.

И это не просто слова: коллектив действительно называют дружным, а атмосферу — ​рабочей и одновременно человечной.

Забота как система

Говорить о социальной ответственности работодателя можно долго, но на «Кристалле» предпочитают доказывать ее делом.

Сотрудники завода получают полный набор социальных гарантий, преду­смотренных трудовым законодательством. Но это лишь база. Уровень заработной платы здесь стабильно выше среднего по отрасли — ​факт, который подтверждает уважительное отношение к труду каждого члена команды. Условия работы продуманы до мелочей: от комфортной организации рабочего пространства до вопросов логистики.

Для предприятия важно, чтобы люди не просто выполняли обязанности, но и чувствовали поддержку. Поэтому здесь создана система, в которой каждый может рассчитывать на справедливое отношение, достойное вознаграждение и возможности для роста.

«Кристалл» — ​это не временная точка на карте, а место, где строят карьеру на десятилетия.

Перспективы без границ

Развитие компании продолжается, и это открывает перед сотрудниками широкие горизонты. Ввод новых линий, расширение производства, укрепление позиций на рынке — ​все это требует роста профессионализма команды. А значит, перед каждым, кто ответственно подходит к делу, открываются возможности для повышения, освоения смежных специальностей, увеличения личного дохода.

Здесь умеют ценить вклад каждого — ​от укладчика до мастера участка. Потому что понимают: успех складывается из тысяч маленьких ежедневных усилий, и каждый, кто приходит на завод, становится частью большого надежного механизма.

В современном мире, когда рынок труда предлагает множество вариантов, особенно ценятся места, где можно быть уверенным в завтрашнем дне, чувствовать уважение и видеть реальные перспективы. Обнинский «Кристалл» дает именно это.

Калужский ликеро­­водочный завод «Кристалл» в Обнинске — ​это история успеха, в которой есть место каждому, кто готов трудиться с душой и ответственностью. И эта история продолжается прямо сейчас.