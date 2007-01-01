Главная Новости Общество В Юхновском районе возбудили дело после незаконной вырубки леса
В Юхновском районе возбудили дело после незаконной вырубки леса

Евгения Родионова
30.03, 13:06
В понедельник, 30 марта, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту вырубки лесных насаждений Юхновском лесничестве.

По данным ведомства, в Подсосонском участковом лесничестве ГКУ КО «Юхновское лесничество» вырубили деревья без разрешения.

Всего вырубили 124 дерева породы берёза, ива, осина. Ущерб составил 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Природоохранная прокуратура взяла дело на контроль.

eyJpdiI6IkoyWjhDdENIblhWY0RUTmw1amZkK1E9PSIsInZhbHVlIjoiZHBEZzZZanNUOXZwSlFJMU14c051VXhObHlEUHFieWZkYzlJY3F3c2xpbTBwUzRVaDF1TVFZaVlRN2JSRXNBbjR3cEtRbWlCK09TTFE5MEkwU3lKMzIraUlaOWgyK2lrZWZHRWMwcjRDaGhBcUlaNHJ2M1VuSytKclYwa3Q5VGs5cndXLzZBTHVPcXprYkFocHRnSjVRbjdrcXltSjZpRVF5UGlPb3ZTK2p1R1lKdGRWWDVkcWowcGtwanNUZnBXTWRwTDR0YkUyUjFzcWFZMzJjc3pPN1haN0tNY2tMa2c0Znk5NHpUTFZaR0ttcEtzZ3QrS2RhL0o5QUVwejRXN0ZWMGd0L2hVZ0ZxY0gyZFFvOG01YnBrcXJKV2JxTWQ5N0UrSWlhRlpiMjU3N3ZxRU1SbjZQM3Z1bktsY0prd1YyTk9kaUd1RHllWTVESXBKVXZMZXFEQWFOd0dMK2hSRGF0SWJ0Q0ZPdm4xTGRQS014akhjbUM0T2o5Z21CR1V1aDAxVkYxQnV3YnRqWWRnTHlFUlJXTlA4aU9ETUZwck9mOTRjMTFON2tlSjZFaFJHdVJJLzBEbG9XWkZYNVh4TiIsIm1hYyI6IjJkOTAzYjM4YTM1YTU0MzcyZTJiNTU1MmFjMDBmZDkzMGIyMjUyYjFlZDc5ZmE2NjNiOTkxNTkwOGY5MjlkY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkM2c1cvcU40VVFxakhTYUZETGp5WHc9PSIsInZhbHVlIjoiZGZOMTFhdnVBSVNqU0hvYXFvd0NpWURFZ1R0MldCSXlVKzZTWlFVcUlyUUIwUmlKbE8zZWtDUEh0YU8rWGlXL082ZXdhSzB6TEpqK0xxWFJoZko5blZZMXFQZERkSDFIUVhvMWNXdkZjSHk0Tm43NEhuMWRmQUkyWkpTYVl5RWEwQyt0d0NtRWpoWnNLYkpxNmhZbTlRUmx3MVZDR0JjVFd6UVRlRjMvVjlNR2FhVFIvMm82dlk1cFNmK0hacEdCZnJtYkNiNG5aMG9FUnhWSy9LckJyMVBtd21iL1R0TDJZWlVUa08ycDZoek0yT29kbDAxenhkc2xNLzhxUW1FbTUxVXV3d1NwV0hRZFZNMG9EN1FtT21ON3plTXpCM0xoNVVoSk9YQUc2ZlF3SnVkTEhEdWJWS01SYVhTd0JrQkc3WFFZZzMyMHZLK2x6OHdudnRqZ0lXVFI5VzN2bjIvM1o1TktwTkgzTFRxbEx0Y1VkWTQvaE9GaGZOZXJHYndvYkc5blFSaVBTN0FBZmpXaCtXUDlISDNRYS9jK0xPSUI2NURpT3hVQ3RXV21zUkFOeVNNdXdxT2JmM0MxWmhVUyt4c09vYnhVSG51RTFoeVFnSk84bjZvTnBvNVNOM2JTNUQxdTcvNHE5ODN3U2pWc0hPSExpVGwzb24yVmVrUURQK01KM3owVVZmL3N6ckFLZnBOdXc4VlhBeHJMOEo1bXdwd1VpOWdHL1M0bzB5MHBPOXRDd3lWNkwvRWkzbjd1c3ZLYjI3UXVIOEQzQzJ0N1RwT1AxNFY3bHNpdGYxTThyTm13WnZwQ3dLdWhsU09wTld4TjZqTTZ2VWxCMEZKOSIsIm1hYyI6IjhjYzQxMmU0YWUyZDQwMzU4M2UwNTdkM2M5OTdjMzlmNmEwNTFjZGJlMTBmZGY2Y2IxNWFmM2ZkMmJlMDcyNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
