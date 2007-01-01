Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Запись в первые классы школ в Калуге начнётся 1 апреля
Запись в первые классы школ в Калуге начнётся 1 апреля

Дмитрий Ивьев
30.03, 12:22
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Приём заявлений стартует в 8:00 среды, сообщили в администрации города.

Документы можно подать через Госуслуги, лично в школе либо заказным письмом.

До 30 июня заявления будут принимать в школы, закрепленные за адресами проживания.

С 6 июля по 5 сентября детей можно записать в любую школу при наличии свободных мест.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+