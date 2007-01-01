Запись в первые классы школ в Калуге начнётся 1 апреля

Приём заявлений стартует в 8:00 среды, сообщили в администрации города.

Документы можно подать через Госуслуги, лично в школе либо заказным письмом.

До 30 июня заявления будут принимать в школы, закрепленные за адресами проживания.

С 6 июля по 5 сентября детей можно записать в любую школу при наличии свободных мест.