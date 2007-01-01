Главная Новости Общество В Калуге женщина самовольно отгородила лестничную площадку
В Калуге женщина самовольно отгородила лестничную площадку

Дмитрий Ивьев
30.03, 10:49
Одна из жительниц многоквартирного дома решила расширить свою жилплощадь за счёт общего пространства. Она установила на лестничной площадке перегородку с дверью, сделала натяжные потолки и провела свет. Получилось уютно, но незаконно, сообщили 30 марта судебные приставы.

Суд встал на сторону остальных жильцов: женщину обязали демонтировать конструкцию и вернуть площадку в исходное состояние. Но добровольно выполнять решение она не спешила. Тогда дело передали судебным приставам.

Приставы объяснили должнице: если она не уберёт перегородку в установленный срок, придётся платить ещё и исполнительский сбор, а в некоторых случаях могут привлечь и к административной ответственности.

После этого женщина разобрала перегородку, сняла дверь и привела лестничную площадку в порядок.

Новости по тегу
приставы
eyJpdiI6ImFhVXNwQTlFTkJ2NEVLT3lVcEU1NUE9PSIsInZhbHVlIjoiTVZUOWJzcE4vUk8yaGFlQ29zSGIxbUIxSzl5cVNLcENNbklhSlAvYWsvdDFwYTRBRUM1ZFpVdS9ySUUrMU4ycHlGUHl1Z3N0bmNacHBFeU9MQjdQMHBmUU5BTlNibjNOKzRNM1k2ZmhQdXdzZlREaWtlM2NtT1ZUN3U1b3RYYnNUUlplM3pCQU9UZ1lFNU1DYUZqUmZ1Rkw5ZDdKVk9KdGRGQjgvU3ZPSHo4bnQ2bDQ4S1JSSzZpejUzRDJPTnlmSkdBa1JKQVNXSElTNm5TQkxBcEpRV3UvSVc2SzllZ1VtckNOb3pnYzdNYTlycFQ0NlYxQlcxZGF2Umk4SUNUblNSYU1RQnlRWXM5TVM2K3h5UjN6VWdHYTB2OHVud2w1eGNRT212ZllKeVYySFVBMmlxN1ltTHozZHFsdjNKZkdWdW5rOFJEUlRBdmgvaUxsWUVyTzdndWd1ZXVWdHQ3dnUyRXZpVVJqaFpKQzZMNlBxbDdVMDhpT1pVOXJzUWpTOFJ6N2xaS0p1Y0hrM2lZY0Q4N0Ivbi8xTGNBODRTQnN1TzlmNVNhMHl1TjNjQnZRM3RETUxtdWZhRUV0L3VSciIsIm1hYyI6ImI2ZWQ5YWY4MjczNTU3Zjg4MmFhNWFhNjVhMjE1MTlhZWI4MGFhYjc0M2FiZWQ3NTBkNjhkOGFmN2QzYjc1OGMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImJvanJRT0g3dFNYWFdhMmRCbmRjbmc9PSIsInZhbHVlIjoidUUvN24xUGhVOGRWMGhBcGVRanM2VkltRU51dDEvM3dleHJPWXNwYXdVZ2JpOXZVR0xoNk8zZ21tdlhNQWhFVkR0ODRKS3RYczMzRURGU1RpdlY1Sy92bUZLZUxDMHdKOUtVWnNpRDZvaHdGUkk0ZVZ4TFhoNDlDVlBDbE5uZ2RlM0dZQkNoZmlSS2Vyc3MzTW15SlRPSVBOVFN5NjBPYVBXSW4reGs3aElQMno1VkhJQUl5RnRLL3pHeTFnOGM4cllWMTVXVi9hR3JHNnVTU0llV21LN3pRbkRpRlRHWDlPTTVBZXFvYTlIdEpmaExHcnJwbGhCTjlyQVM2dHBuUlR6RWpaN2JIMHdzcnQ2RnRjb09RUmZmNTByYTVFNFJ5MDNJMU12eSt1MCtXajc2dUQ4ZEJUbDBnTVBPSVVJSHVyRzJQdUVrRS9qYXZrR09RdkUvcmdxYWlYejRCMlhaUWROaGplRExWVjdydWFtdTluVUthNmZlcVY5OHVraGY2dDZIZW5RV2V0MUVxU2krOGtLUTlPb3Y3MDhHc21maVJ4L1hFQ2NOa3RLUGFRMmdqODdaa0tSV0tJVFhmaENEQlNCaXBOU2x4Nm4zcjVuWW5heFpQVEJZYm1oQldEMHRFVlpsYUZQckVDWGIvY3BZVWFqSEFrUTJ0QzNSZXYyMisvY2V1OHB1UzNRazRtRGpuclA1T05WbUZjbU5BalVHWDJsNDRjWmZkMDdtc0cyc1QyS0FCQWJrRnZvSHFrS2FqU2ZpUHdCeVlOaEJNdlBvMXJBL3JkYzRJcldMQnNuUWZWejFYbVQwbHdlZVRxcTBBZXpMNVpiZzFyTTlORVlCTCIsIm1hYyI6IjE1N2NlZDExMGY5OTU5OWM0YjNmNzBiMzNlYzRmN2U1NjliNTU5MTNiYTBhZDQ3NWZiNWVkNjc2MjU5NWVmNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
