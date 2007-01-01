В Калуге женщина самовольно отгородила лестничную площадку
Одна из жительниц многоквартирного дома решила расширить свою жилплощадь за счёт общего пространства. Она установила на лестничной площадке перегородку с дверью, сделала натяжные потолки и провела свет. Получилось уютно, но незаконно, сообщили 30 марта судебные приставы.
Суд встал на сторону остальных жильцов: женщину обязали демонтировать конструкцию и вернуть площадку в исходное состояние. Но добровольно выполнять решение она не спешила. Тогда дело передали судебным приставам.
Приставы объяснили должнице: если она не уберёт перегородку в установленный срок, придётся платить ещё и исполнительский сбор, а в некоторых случаях могут привлечь и к административной ответственности.
После этого женщина разобрала перегородку, сняла дверь и привела лестничную площадку в порядок.
