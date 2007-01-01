В Калуге восстановили права участника СВО на выплату в 400 тысяч рублей

В понедельник, 30 марта, прокуратура города Калуги сообщила о восстановлении прав участника специальной военной операции на получение единовременной выплаты.

По данным прокуратуры, в июле 2024 года мужчина получил тяжелое ранение в зоне СВО.

— В январе 2025 года он обратился в региональное министерство труда и соцзащиты за положенной выплатой. Но в ведомстве ему отказали из-за изменений в законодательстве размер выплаты стал зависеть от тяжести ранения, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура провела проверку и направила иск в суд.. Ведомство потребовало обязать министерство перечислить бойцу 400 тысяч рублей. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.