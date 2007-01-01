В Калужской области выросла заболеваемость ОРВИ

За неделю, с 23 по 29 марта, к врачам обратился 6531 человек, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 5,6%.

Также врачи выявили у шестерых пациентов грипп – пять пациентов в Калуге и один в Сухиничском районе.

В больницы попал 41 человек.