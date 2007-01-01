В Калужской области выросла заболеваемость ОРВИ
За неделю, с 23 по 29 марта, к врачам обратился 6531 человек, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 5,6%.
Также врачи выявили у шестерых пациентов грипп – пять пациентов в Калуге и один в Сухиничском районе.
В больницы попал 41 человек.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь