Компания ТЕРИКА: один из лидеров в производстве высокотехнологичных полиэтиленовых пленок

Общая информация

ТЕРИКА — современный российский производитель многослойных полиэтиленовых пленок. Компания базируется в поселке Воротынск (Калужская область), в 180 км к юго западу от Москвы.

История и трансформация

Компания ведет историю от завода «Рани Пласт Калуга», входившего в финскую группу Rani. В 2012 году в Воротынске был запущен производственный комплекс. В 2023 году предприятие стало полностью российским и получило название ТЕРИКА. Сейчас это Российская компания, сохранившая и приумножившая лучшие традиции отечественного и зарубежного производства.

Название объединяет:

• «Тери» — от ТееРиярви (финский городок, где началась история Rani);

• «Ка» — от Калуги (город, где размещен российский завод).

Производственные возможности

На площадке работают 7 автоматических линий, включая:

• экструзию многослойной пленки раздувом;

• широкоформатную печать;

• линию регрануляции (переработки отходов).

Продукция

ТЕРИКА выпускает многослойные пленки с печатью и без для различных сфер:

• упаковка строительных материалов;

• упаковка пищевой продукции;

• пленки для гигиенических товаров;

• упаковка минераловатных субстратов и удобрений.

Компания первой в России локализовала производство стретчхуда.

Преимущества и ценности

Ключевые принципы работы:

• Современные технологии. Постоянное совершенствование производственных процессов.

• Клиентоориентированность. Индивидуальный подход к запросам заказчиков.

• Эффективность. Оптимизация затрат и качества продукции.

• Открытость новому. Внедрение инновационных решений.

• Гибкость. Оперативное реагирование на изменения рынка.

Корпоративная культура строится на семейных ценностях: компания рассматривает коллектив как единую команду, где уважают и поддерживают каждого сотрудника.

Развитие и инициативы

В 2024 году ТЕРИКА присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Цели участия:

• диагностика и оптимизация рабочих процессов;

• создание проектного офиса для внедрения изменений;

• повышение эффективности производства.

По словам генерального директора Степана Лосева, проект поможет раскрыть нереализованный потенциал предприятия и вывести его на новый уровень.

ТЕРИКА: компания, где ценят людей

Терика — яркий пример социально ответственного бизнеса, где забота о людях лежит в основе корпоративной культуры.

Социальная миссия: от слов — к делу

Мы убеждены: успешная компания должна быть полезной обществу. Поэтому мы активно поддерживает социальные инициативы:

• Помощь детям. Мы сотрудничаем с детскими домами, в том числе с Социально реабилитационным центром Муромцево. Для ребят мы проводим «Дни посвящения в профессию»:

- сотрудники рассказывают о своих профессиях;

- организуются экскурсии по производству;

- делятся историями своего трудового пути, вдохновляя подрастающее поколение.

• Поддержка образования и здравоохранения. Мы помогаем школам, детским садам и больницам — ведь здоровье и образование детей — это фундамент будущего.

Корпоративная жизнь: единство и драйв

В ТЕРИКЕ насыщенная корпоративная жизнь, где каждый может найти занятие по душе:

• Спорт и активность. Мы участвуем в городских забегах, проводим собственные спортивные мероприятия — это укрепляет командный дух и поддерживает здоровый образ жизни.

• Интеллектуальные вызовы. Для любителей умственных состязаний мы устраиваем викторины и квизы, где можно проявить эрудицию и поработать в команде.

• День семьи. Ежегодно в начале сентября мы собираем сотрудников и их семьи на праздничный фестиваль. Это особенный день, когда каждый может:

- познакомиться с коллегами в неформальной обстановке;

- поучаствовать в мастер классах и конкурсах;

- отдохнуть вместе с близкими на природе.

Почему ТЕРИКА — это больше, чем работа?

Мы создаем среду, где:

• Ценят каждого. Наша корпоративная культура строится на уважении, поддержке и открытости.

• Развивают потенциал. Мы даем сотрудникам возможности для профессионального роста и самореализации.

• Делятся успехом. Мы верим: благополучие компании напрямую связано с благополучием ее сотрудников и общества в целом.

ТЕРИКА — это не просто работодатель. Это команда единомышленников, которые вместе строят будущее: свое, компании и общества.

https://terika.ru/

Хотите стать частью нашей команды?

Звоните: +7 906 506 25 39.

Пишите: info@terika.ru