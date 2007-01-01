Компания ТЕРИКА: один из лидеров в производстве высокотехнологичных полиэтиленовых пленок
Общая информация
ТЕРИКА — современный российский производитель многослойных полиэтиленовых пленок. Компания базируется в поселке Воротынск (Калужская область), в 180 км к юго западу от Москвы.
История и трансформация
Компания ведет историю от завода «Рани Пласт Калуга», входившего в финскую группу Rani. В 2012 году в Воротынске был запущен производственный комплекс. В 2023 году предприятие стало полностью российским и получило название ТЕРИКА. Сейчас это Российская компания, сохранившая и приумножившая лучшие традиции отечественного и зарубежного производства.
Название объединяет:
• «Тери» — от ТееРиярви (финский городок, где началась история Rani);
• «Ка» — от Калуги (город, где размещен российский завод).
Производственные возможности
На площадке работают 7 автоматических линий, включая:
• экструзию многослойной пленки раздувом;
• широкоформатную печать;
• линию регрануляции (переработки отходов).
Продукция
ТЕРИКА выпускает многослойные пленки с печатью и без для различных сфер:
• упаковка строительных материалов;
• упаковка пищевой продукции;
• пленки для гигиенических товаров;
• упаковка минераловатных субстратов и удобрений.
Компания первой в России локализовала производство стретчхуда.
Преимущества и ценности
Ключевые принципы работы:
• Современные технологии. Постоянное совершенствование производственных процессов.
• Клиентоориентированность. Индивидуальный подход к запросам заказчиков.
• Эффективность. Оптимизация затрат и качества продукции.
• Открытость новому. Внедрение инновационных решений.
• Гибкость. Оперативное реагирование на изменения рынка.
Корпоративная культура строится на семейных ценностях: компания рассматривает коллектив как единую команду, где уважают и поддерживают каждого сотрудника.
Развитие и инициативы
В 2024 году ТЕРИКА присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Цели участия:
• диагностика и оптимизация рабочих процессов;
• создание проектного офиса для внедрения изменений;
• повышение эффективности производства.
По словам генерального директора Степана Лосева, проект поможет раскрыть нереализованный потенциал предприятия и вывести его на новый уровень.
ТЕРИКА: компания, где ценят людей
Терика — яркий пример социально ответственного бизнеса, где забота о людях лежит в основе корпоративной культуры.
Социальная миссия: от слов — к делу
Мы убеждены: успешная компания должна быть полезной обществу. Поэтому мы активно поддерживает социальные инициативы:
• Помощь детям. Мы сотрудничаем с детскими домами, в том числе с Социально реабилитационным центром Муромцево. Для ребят мы проводим «Дни посвящения в профессию»:
- сотрудники рассказывают о своих профессиях;
- организуются экскурсии по производству;
- делятся историями своего трудового пути, вдохновляя подрастающее поколение.
• Поддержка образования и здравоохранения. Мы помогаем школам, детским садам и больницам — ведь здоровье и образование детей — это фундамент будущего.
Корпоративная жизнь: единство и драйв
В ТЕРИКЕ насыщенная корпоративная жизнь, где каждый может найти занятие по душе:
• Спорт и активность. Мы участвуем в городских забегах, проводим собственные спортивные мероприятия — это укрепляет командный дух и поддерживает здоровый образ жизни.
• Интеллектуальные вызовы. Для любителей умственных состязаний мы устраиваем викторины и квизы, где можно проявить эрудицию и поработать в команде.
• День семьи. Ежегодно в начале сентября мы собираем сотрудников и их семьи на праздничный фестиваль. Это особенный день, когда каждый может:
- познакомиться с коллегами в неформальной обстановке;
- поучаствовать в мастер классах и конкурсах;
- отдохнуть вместе с близкими на природе.
Почему ТЕРИКА — это больше, чем работа?
Мы создаем среду, где:
• Ценят каждого. Наша корпоративная культура строится на уважении, поддержке и открытости.
• Развивают потенциал. Мы даем сотрудникам возможности для профессионального роста и самореализации.
• Делятся успехом. Мы верим: благополучие компании напрямую связано с благополучием ее сотрудников и общества в целом.
ТЕРИКА — это не просто работодатель. Это команда единомышленников, которые вместе строят будущее: свое, компании и общества.
Звоните: +7 906 506 25 39.
Пишите: info@terika.ru
Звоните: +7 906 506 25 39.
Пишите: info@terika.ru
