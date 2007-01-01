Kraftway: 35 лет на передовой ИТ-индустрии

Сегодня роль отечественных производственно-инжиниринговых компаний становится критически важной для страны.

Kraftway работает на рынке с 1991 года. Это одна из крупнейших российских производственно­­инжиниринговых компаний, занимающихся разработкой электронных компонентов, производством вычислительной техники с интегрированными средствами защиты информации, построением программно­­-аппаратных комплексов, адаптированных к нуждам заказчиков, а также внедрением инфраструктурных решений.

Входит в перечень системообразующих организаций российской ИТ‑отрасли. Компания располагает современной производственной базой, имеет команду высококвалифицированных разработчиков и развитую партнерскую и сервисную сеть.

Прогрессивные технологии

Собственные мощности позволяют выпускать доверенные клиентские системы и серверы, системы хранения данных, платформы сетевых устройств, периферийное оборудование и специализированные решения для государственных и корпоративных заказчиков.

Оборудование, выпускаемое Kraftway, входит в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ.

Компания первой в России получила сертификат «КИИ ­Серт», что подтверждает возможности использования ее продукции в критической информационной инфраструктуре.

Научно­­-исследовательские работы ведутся по двум основным направлениям: разработка электронной компонентной базы и аппаратных средств с интегрированными средствами защиты информации и создание и внедрение собственного ПО.

Сервисная сеть Kraftway охватывает все субъекты РФ и насчитывает более 200 сервисных центров. С 2024 года стратегическим инвестором Kraftway является Госкорпорация «Росатом».

Территория доверия

Основные сферы деятельности Kraftway:

— Разработка и производство электронной компонентной базы и доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации.

— Организация доверенного промышленного производства вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования в России.

— Создание и внедрение инновационных ИТ‑решений для различных отраслей экономики.

— Услуги по защите информации.

Спектр доверенной продукции, выпускаемой Kraftway, чрезвычайно широк: электронные компоненты, стандартные и моноблочные персональные компьютеры, серверы, системы хранения данных, ноутбуки, системы видеонаблюдения, телекоммуникационное оборудование, а также встраиваемое, технологическое и системное ПО.

Стратегическими заказчиками являются крупнейшие госструктуры, федеральные министерства и ведомства, финансовые, промышленные, телекоммуникационные компании, учреждения образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, органы власти многих субъектов РФ.

Завод в Обнинске

Компания Kraftway первой в стране построила с нуля производственно­­-логистический комплекс, способный выпускать до миллиона единиц продукции в год. Открытый в 2007 г. в Обнинске завод является одним из самых высокотехнологичных предприятий ИТ‑отрасли в России. С 2013 г. здесь действует современная линия монтажа печатных плат, полностью модернизированная в 2023 г.

Признание на государственном уровне

Благодаря значимым проектам в области разработки и внедрения критических технологий, важного ПО и обеспечения информационной безопасности в 2020 г. Kraftway получил статус системообразующей компании в категории «Радиоэлектронная промышленность». А с 2024 года входит в реестр аккредитованных ИТ‑компаний Минцифры РФ.

Команда, которая строит будущее

В Kraftway сложился удивительный коллектив. Многие сотрудники работают больше десяти лет. Есть и те, кто перешагнул двадцатилетний рубеж. Но жизнь не стоит на месте. Компания активно развивается. А значит, мы всегда рады тем, кто готов прийти в наш коллектив. Мы ищем не просто работников, а единомышленников, тех, кому интересно работать в команде, где поддерживают, помогают и вместе двигаются к общей цели.

Если вы хотите стать частью нашей дружной семьи — ​присоединяйтесь! У нас есть все условия, чтобы реализовать свой потенциал, учиться новому и чувствовать себя уверенно.

