Обнинский хлеб. Традиционно вкусный и полезный.

Одно из продвинутых современных предприятий наукограда Обнинский хлебокомбинат как никто другой точно укладывается в название нашего проекта.

В мире, где мы привыкли считать, что все лучшее производят где-то далеко, это предприятие ломает стереотипы. Оно доказывает: здесь, в Калужской области, пекут хлеб, который задает стандарты вкуса не только для региона, но и для притязательного столичного потребителя.

Мы заглянули на производство, где наука, современные технологии и любовь к своему делу каждый день пекут хлеб будущего.

Молодость как преимущество

Когда говоришь «хлебокомбинат», перед глазами часто встают образы из прошлого — ​массивные цеха и деды-­технологи с вековыми рецептами. Но Обнинский хлебокомбинат — ​это история про другое. Это молодое, современное предприятие, которое впитало в себя энергию наукограда. Здесь умеют удивлять.

Продукция комбината давно вышла за пределы Обнинска. Калужане отлично знают и любят подовый «Столичный», ароматный «Дарницкий» или, например, хитовый батон «Новый». Ассортимент регулярно появляется на полках магазинов юга Подмосковья, а также по всей Калужской области и неизменно находит своего покупателя, потому что хлеб здесь ​живой, сделанный по традиционным технологиям на заквасках и на опаре.

Секрет прост: современное оборудование позволяет экспериментировать, но в основе всегда лежит труд технологов и пекарей.

Здоровье в каждой крошке

Еще десять лет назад о том, что хлеб может быть функциональным питанием, говорили только диетологи. Сегодня об этом знает каждая хозяйка. Обнинский хлебокомбинат оказался на пике мировых трендов здорового питания.

Технологи предприятия внимательно следят за опытом зарубежных коллег, активно сотрудничают с Институтом хлебопекарной промышленности в Москве и петербургскими коллегами из Института управления и пищевых технологий. Но знания — ​это лишь половина дела. Вторая половина — ​это философия.

В фирменных магазинах Обнинского хлебокомбината можно найти бездрожжевой хлеб для стройности, продукцию, обогащенную йодказеином, сорта с отрубями и злаками.

Кадры решают все

За красивыми батонами и буханками стоят люди. Говорят, на Обнинском хлебокомбинате особый микроклимат. Более 200 сотрудников, большинство из них отдали производству не меньше 10 лет. Это ли не лучший знак качества?

Обнинский хлебокомбинат — ​это яркий пример того, как калужский производитель может быть не просто «локальным игроком», а законодателем мод в своей отрасли.

Это история о том, что «Сделано в Калужской области» — ​это знак качества, за которым стоят инновации, забота о здоровье и искренняя любовь к покупателю. И как верно подметил губернатор, глядя на такие предприятия, действительно, хочется сказать: «Мы это сделали!». Сделали вкусно, полезно и по-современному.

Обнинский хлеб. Традиционно вкусный и полезный.