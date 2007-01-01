«Тайфун»: надежность, которой доверяют калужане
«Тайфун»: надежность, которой доверяют калужане

АО «Тайфун» — предприятие, имя которого стало символом качества, стабильности и заводской культуры.
30.03, 11:05
Стела в честь присвоения заводу почётного звания «Трудовая слава Калужской области».
Больше двух с половиной тысяч человек ежедневно создают продукцию, без которой невозможно представить работу современной промышленности и стратегически важных систем. Дважды — в 2018 и 2023 годах — коллектив завода был удостоен Благодарности президента России.

Современное оборудование

В цехах установлено современное оборудование, внедрены новые технологические процессы. Сотрудники осваивают передовые компетенции и решают сложные инженерные задачи в безопасных и комфортных условиях.

Работа, где ценят каждого

Сегодня «Тайфун» — одна большая трудовая семья. Кадровая политика строится на простом принципе: забота о сотрудниках — основа высоких результатов.

На заводе расположено несколько современных точек питания: кафе, кофейня, столовая, продуктовый магазин. Размер компенсации в заводской столовой достигает 50%.

В здравпункте можно пройти необходимые медицинские процедуры без отрыва от производства.

Зарплата на предприятии регулярно индексируется. Действует система поощрений, которая учитывает личный вклад каждого.

Для молодых специалистов предусмотрены денежные выплаты и компенсация аренды жилья.

На заводе формируется собственная научная школа. Здесь ждут тех, кто готов мыслить нестандартно и работать над созданием принципиально новой техники.

Высокотехнологичное оборудование с программным управлением.

Спорт, отдых и молодежный центр «КУБ»

Жизнь тайфуновцев не ограничивается работой. Заводская спартакиада собирает вместе и опытных мастеров, и молодежь: футбол, волейбол, теннис, баскетбол, ГТО, туристические слеты. В распоряжении сотрудников — собственный стадион, тир, шахматный клуб.

Молодежный центр «КУБ» — точка притяжения для творческих заводчан, для детей и внуков сотрудников. Здесь проходят мастер-классы, творческие встречи, семейные праздники.

Предприятие ведет активную профориентационную работу со школьниками и студентами. Во время двухчасовых экскурсий по заводу ребята видят современное оборудование, узнают, как создается наукоемкая продукция, общаются с мастерами и инженерами.

Ждут тех, кто любит свое дело

«Тайфун» ищет надежных, грамотных, целеустремленных специалистов.

 Хотите уверенности в завтрашнем дне, стабильной зарплаты и насыщенной жизни — присоединяйтесь к трудовой семье «Тайфуна».

Приглашаем на работу:

  • инженера-­конструктора
  • инженера-­технолога
  • инженера-­программиста
  • литейщика на машинах литья под давлением
  • слесаря-­ремонтника промышленного оборудования.

https://typhoon-jsc.ru/

Отдел кадров АО «Тайфун»

(4842) 718-540

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 174

Проголосовать за «Тайфун» в конкурсе «Работодатель года — 2026» можно на сайте www.kp40.ru.

Реклама. АО «Тайфун». ИНН 4026005699. erid: 2VfnxvkAqu4
eyJpdiI6IkdPWk8rZW1LcHA1ajN1MUhCeE00aFE9PSIsInZhbHVlIjoiS2V0Ty9EeUtlYTdTcmh6aUxwcTBxczJ6cWNMbkNuQmtvYmdYZmt3UnNRWlFzQlk1VGVLNTdpeUQ2bmxkdVY4QnNzMlhkL0s4VnYvQ3hFcXJhRy8zOTRya2Z1RVZrSTgwL2NIZUxVekJaNERieVp1VTVEYVhCc2dVNFJROUljWWhIRnZEcEZrRjFCNk93bmNLR2FaNEJMdDhINGVrMTVtQ3huN0tzcGtjY1ZqeWlMZXg4cWdYaTJ5RVl6RTRHTzlhTEc2VWNFWFR4Y1VRSlFXRit2U2lUTHFVZTJRZThlNTl5NHZEWlVKdXFvRzRRZ0huTWVObWEvUyt2ekZLRHRxTWhkSWxDN0tmU1p1SUZLa1FoQzBCelNyNHZ2WG1MdXNDZTJldit5d25sQkdjbUJoRTR1bU94ZW9EV01BV2o5TTlnd3hLKzdNZDBUeHFkaU9QcmdyTFJIam1tK0ZuRU13QmEyeE5wVTd6bjN5YUhQUk5OMXJPUVV5b3h2ZnlkNnp6Qnhrb1NQYXJjZnc4WVgwOFdqSndwNU0rMEgwK2Z1Rm1WZ2gxM3FxN2ROMnpwaDIrdnJHU3kxZGdyZnhQZ0lEaiIsIm1hYyI6Ijc3OGYwNWVkZjg1NWM2MzU3NmE5ODQ1MjlhODhkNmIzMjExZjM2NDEyODk3MTRjMTgxYmMxODNhYzIxYmE2MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkFHOEhQd3R2ZkhuTHgrNE5pWjhTZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiNFZMY2k2SVQrNEJPSkZ1S3BQKzZrN0RTYXBEZ3hFbGZuY0Y4TGxtQXlrUHZOd0ZNNXNXWUZUQnZBWFBoVHlqSjRTSVI4R1FZdDFseGNsN29rOEpSMVNzSE5iT3djdjBZcXRFRFJMRGRGREdENkFOY1JzRVhnVzNSb0ZBSkJKaGVIVHR2c284TldaTldjSkRCSXdJa0Mwc3NOdDlobXB2ZVhxamxhbzlaZjVhQUdVN2lQRUg4dytrMXNnUmU2Wk05bkJrYWtiVFU4dzd3S0hUbHRZZitsZDdxWmNzYlNHdmJTVWYvWVplMTU0aFEzR1hDQ2NycDJwVWNud3hWeExIaUF3T0hPbDBQdjRhODZOSzFTbk9OdzJqc3FpNytpc1V5QjRZMlBLN3pFTGpNSWU2ZHpuMVhDUXVDNllFRDVYbkJkYURrVWFQRUVsWVc3YlM4NFpYS0pTc1hTd010UVdEWDFUWGxOeWFObHJWT3BzTW91ckorM1R5NVgvdklmMVFpdkRFY1BsT2hJNnNuNGhocnZpdnJuN2pzdGsveVNqZ0ZzQVo3T0ZEVkUwSklLTWZYYlBFMk1XNVA3QlJWRlpsMmdOeUV0OG0wQWMrWld3eWpBUXNnWFYvODBJVjNadk9aYUs5bHd3RFpBaHBnTG55THVGNWRBbER1RWpzQ0NHVkxBaC9GbjNybDNTci9UNDUzd2ZNVTc1elYwZUF0c1VjZTFZNWNUSjM4T3hNbTc5OEJwWllDY1E0RWxrNlMvSzRoZ21yTm1NS1VZWlpxNW5tSUVjTWx3YTEwam5VaU9UNnhweE5sNWl4YVRrMW5oVFRzMndEcFJhUVJDeUdZcm16dCIsIm1hYyI6IjE1OTFlZjRkYWUwMzVhZmNiYTE0NTA3NWNiZTJkZGNmZTc0MmRlNDQyZWEzZGEzMGY0MmI4OWQ3YWQzZGFmNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
