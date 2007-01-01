«Тайфун»: надежность, которой доверяют калужане
Больше двух с половиной тысяч человек ежедневно создают продукцию, без которой невозможно представить работу современной промышленности и стратегически важных систем. Дважды — в 2018 и 2023 годах — коллектив завода был удостоен Благодарности президента России.
Современное оборудование
В цехах установлено современное оборудование, внедрены новые технологические процессы. Сотрудники осваивают передовые компетенции и решают сложные инженерные задачи в безопасных и комфортных условиях.
Работа, где ценят каждого
Сегодня «Тайфун» — одна большая трудовая семья. Кадровая политика строится на простом принципе: забота о сотрудниках — основа высоких результатов.
На заводе расположено несколько современных точек питания: кафе, кофейня, столовая, продуктовый магазин. Размер компенсации в заводской столовой достигает 50%.
В здравпункте можно пройти необходимые медицинские процедуры без отрыва от производства.
Зарплата на предприятии регулярно индексируется. Действует система поощрений, которая учитывает личный вклад каждого.
Для молодых специалистов предусмотрены денежные выплаты и компенсация аренды жилья.
На заводе формируется собственная научная школа. Здесь ждут тех, кто готов мыслить нестандартно и работать над созданием принципиально новой техники.
Спорт, отдых и молодежный центр «КУБ»
Жизнь тайфуновцев не ограничивается работой. Заводская спартакиада собирает вместе и опытных мастеров, и молодежь: футбол, волейбол, теннис, баскетбол, ГТО, туристические слеты. В распоряжении сотрудников — собственный стадион, тир, шахматный клуб.
Молодежный центр «КУБ» — точка притяжения для творческих заводчан, для детей и внуков сотрудников. Здесь проходят мастер-классы, творческие встречи, семейные праздники.
Предприятие ведет активную профориентационную работу со школьниками и студентами. Во время двухчасовых экскурсий по заводу ребята видят современное оборудование, узнают, как создается наукоемкая продукция, общаются с мастерами и инженерами.
Ждут тех, кто любит свое дело
«Тайфун» ищет надежных, грамотных, целеустремленных специалистов.
Хотите уверенности в завтрашнем дне, стабильной зарплаты и насыщенной жизни — присоединяйтесь к трудовой семье «Тайфуна».
Приглашаем на работу:
- инженера-конструктора
- инженера-технолога
- инженера-программиста
- литейщика на машинах литья под давлением
- слесаря-ремонтника промышленного оборудования.
Отдел кадров АО «Тайфун»
(4842) 718-540
г. Калуга, Грабцевское шоссе, 174
Проголосовать за «Тайфун» в конкурсе «Работодатель года — 2026» можно на сайте www.kp40.ru.
