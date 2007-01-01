«Тайфун»: надежность, которой доверяют калужане

АО «Тайфун» — предприятие, имя которого стало символом качества, стабильности и заводской культуры.

Стела в честь присвоения заводу почётного звания «Трудовая слава Калужской области».

Больше двух с половиной тысяч человек ежедневно создают продукцию, без которой невозможно представить работу современной промышленности и стратегически важных систем. Дважды — в 2018 и 2023 годах — коллектив завода был удостоен Благодарности президента России.

Современное оборудование

В цехах установлено современное оборудование, внедрены новые технологические процессы. Сотрудники осваивают передовые компетенции и решают сложные инженерные задачи в безопасных и комфортных условиях.

Работа, где ценят каждого

Сегодня «Тайфун» — одна большая трудовая семья. Кадровая политика строится на простом принципе: забота о сотрудниках — основа высоких результатов.

На заводе расположено несколько современных точек питания: кафе, кофейня, столовая, продуктовый магазин. Размер компенсации в заводской столовой достигает 50%.

В здравпункте можно пройти необходимые медицинские процедуры без отрыва от производства.

Зарплата на предприятии регулярно индексируется. Действует система поощрений, которая учитывает личный вклад каждого.

Для молодых специалистов предусмотрены денежные выплаты и компенсация аренды жилья.

На заводе формируется собственная научная школа. Здесь ждут тех, кто готов мыслить нестандартно и работать над созданием принципиально новой техники.

Высокотехнологичное оборудование с программным управлением.

Спорт, отдых и молодежный центр «КУБ»

Жизнь тайфуновцев не ограничивается работой. Заводская спартакиада собирает вместе и опытных мастеров, и молодежь: футбол, волейбол, теннис, баскетбол, ГТО, туристические слеты. В распоряжении сотрудников — собственный стадион, тир, шахматный клуб.

Молодежный центр «КУБ» — точка притяжения для творческих заводчан, для детей и внуков сотрудников. Здесь проходят мастер-классы, творческие встречи, семейные праздники.

Предприятие ведет активную профориентационную работу со школьниками и студентами. Во время двухчасовых экскурсий по заводу ребята видят современное оборудование, узнают, как создается наукоемкая продукция, общаются с мастерами и инженерами.

Ждут тех, кто любит свое дело

«Тайфун» ищет надежных, грамотных, целеустремленных специалистов.

Хотите уверенности в завтрашнем дне, стабильной зарплаты и насыщенной жизни — присоединяйтесь к трудовой семье «Тайфуна».

Приглашаем на работу:

инженера-­конструктора

инженера-­технолога

инженера-­программиста

литейщика на машинах литья под давлением

слесаря-­ремонтника промышленного оборудования.

https://typhoon-jsc.ru/

Отдел кадров АО «Тайфун»

(4842) 718-540

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 174

