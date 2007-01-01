В посёлке Детчино обрушилась крыша общественной бани

Об этом в субботу, 28 марта, написал житель посёлка Детчино Малоярославецкого района.

По его словам, крыша обрушилась в конце февраля.

— На восстановление кровли требуется, по расчетам экспертов, 2,5 миллиона рублей, - пишет местный житель. - У администрации посёлка денег на починку кровли нет. В баню ходит большое количество жителей посёлка, так как не у всех есть вода в доме. На 27 марта кровлю временно восстановили от осадков. Также требуется ремонт фасада, так как зданию очень много лет. В первую очередь крыша, а фасад по возможности. Помогите, пожалуйста, с ремонтом крыши (материал и рабочие).

— Смету уже составили, - комментирует ситуацию администрация Малоярославецкого района. - Скоро будет готова официальная экспертиза. На данный момент силами «Управления благоустройства» поставили временные стропила и закрыли часть обрушенной крыши от попадания осадков. К сожалению, точных сроков ремонта сейчас указать не можем.