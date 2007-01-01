Хлеб, который объединяет

Есть бренды, которые не нуждаются в громкой рекламе. Их знают по запаху. Их любят по памяти. Калужский хлебокомбинат именно такой.

В эпоху скоростей и фастфуда Калужский хлебокомбинат продолжает делать то, что умеет лучше всего: выпекать для вас тот самый хлеб «из детства» и доказывать, что настоящие калужские бренды созданы на века.

Предприятие с богатейшей историей, родившееся в далеком 1934 году из 12 небольших городских пекарен, стало не просто заводом, а настоящим символом сытости и благополучия Калуги.

Секрет «Особенного» хлеба

Сегодня, когда промышленность региона делает мощный рывок, Калужский хлебокомбинат остается тем же «тихим героем», который не участвует в шумных гонках, а просто делает свое дело виртуозно. Спросите любого калужанина, уехавшего в другой регион, чего ему не хватает? Ответ будет один: калужского хлеба.

В чем секрет? В верности традициям. Здесь не гонятся за сиюминутной выгодой, заменяя живые ингредиенты химическими усилителями вкуса. Здесь тесто месят только с добрыми мыслями. Иначе, говорят пекари, и не получится.

Ассортимент комбината сегодня — ​это настоящая энциклопедия хлебного дела. Есть здесь и неувядающая классика — батон «Нарезной», рядом на полках в фирменных магазинах соседствуют легендарный «Бородинский» на ржаной закваске и «Особенный». Он как из детства.

Но предприятие живет не только ностальгией. Здесь прекрасно понимают тренды современного мира. Для тех, кто следит за здоровьем, создана целая линейка полезных продуктов. Хлеб «Совитал» с орехами, фруктами и медом — для энергичного завтрака, хлеб «С отрубями», «Злаковый» отлично подойдут на обед или для вечернего легкого перекуса.

Работа с душой

Проект «Сделано в Калужской области» — ​это не только о товарах, но и о людях, которые за ним стоят. Экономика региона сильна, когда сильны живущие здесь семьи. И Калужский хлебокомбинат — ​яркий пример социально ответственного бизнеса, который заботится о своем коллективе как о большой семье.

Вот уже много лет предприятие славится не только качеством батонов, но и статусом надежного работодателя. Здесь ценят кадры.

— Когда я только пришла сюда в 1992 году, старшие коллеги наставляли меня, помогали, — ​вспоминает тестовод Татьяна Ильина. — ​Сейчас уже я учу молодежь. И вижу, как меняется производство — руководство постоянно закупает новое оборудование, чтобы облегчить наш труд.

Для сотрудников созданы идеальные условия: новая столовая, качественная спецодежда, полностью «белая» заработная плата, которая выплачивается строго в срок, социальные гарантии.

Но главное, что держит людей на заводе десятилетиями, — ​это атмосфера. Здесь не просто отрабатывают смену, здесь живут работой.

На предприятии активно работает профсоюз: ​к Новому году детям сотрудников вручаются сладкие подарки, организовываются туристические поездки в соседние города, оказывается материальная поддержка.

Калужский хлебокомбинат — ​это больше, чем завод. Это ­живая история региона, вплетенная в судьбы многих калужских семей. Это бренд, который не нуждается в громких титулах, потому что ­каждое утро доказывает свое право называться лучшим, появляясь свежим и горячим на столах земляков.

И пока на предприятии пекут с душой, а в магазинах разбирают калужский хлеб, можно быть спокойными: у Калужской области есть не только промышленное будущее, но и надежное ­гастрономическое прошлое, которое всегда с нами.

Здоровье начинается с хлеба!