Реки Калужской области стремительно наполняются водой

В минувшие сутки наблюдался заметный подъем уровня воды в бассейне реки Оки.

По информации Центрального УГМС 29 марта особенно активно река набирала силу в районе Калуги, где вода поднялась более чем на 40 сантиметров. Этот процесс не обошел стороной и крупные притоки Верхней Оки: реки Упа, Жиздра, Угра и Протва показали рост уровня в пределах 29-53 сантиметров.

Небольшие реки, такие как Путынка и Таруса, также продемонстрировали значительное увеличение водности, поднявшись на 40-53 сантиметра. Река Жиздра у Козельска прибавила 28 сантиметров, а Таруса у села Похвиснево отличилась впечатляющим подъемом на 94 сантиметра.

В результате активного наполнения наблюдается затопление пойменных участков. В деревне Дубровка Думиничского района река Жиздра вышла из берегов, затопив территорию с глубиной от 37 сантиметров, причем за последние сутки этот показатель увеличился на 10 сантиметров. Аналогичная ситуация сложилась у села Спас-Загорье на реке Протва, где глубина затопления достигла 25 сантиметров, а за сутки вода поднялась на 45 сантиметров.

Прогнозируется, что в ближайшие один-три дня уровень воды на реке Жиздра у Козельска достигнет края поймы, что свидетельствует о продолжении весеннего половодья.