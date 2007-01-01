В пригородах Калуги привьют собак и кошек от бешенства

Калужская городская ветеринарная станция проводит плановую вакцинацию домашних животных против бешенства.

Прививки будут делать в нескольких населённых пунктах в апреле по субботам.

График выездов специалистов:

11 апреля

- ЖК «Кошелев-Проект» с 10:00 до 12:00 - стоянка возле дома №7 по улице Братьев Луканиных

- Правобережье с 12:20 до 13:00- сквер им. К. Баранова (ул. 65 Лет Победы)

- Посёлок Резвань, Плетеневка с 10:00 до 12:00 - около администрации, ул. Буровая, д. 1

18 апреля

- микрорайон Анненки с 10:00 до 10:30 - ул. Вишневского, возле дома №7

- с. Пригородное Лесничество с 10:50 до 11:20 - д. 3А (администрация Национального Парка «Угра»)

- д. Мстихино с 11:50 до 12:30 - ул. Лесная, д. 27 (в районе спортивной площадки)

25 апреля

- с. Росва, д. Угра, с. Спас, д. Городок, д. Сокорево, д. Николо-Лапиносово с 10:00 до 12:00 - единое место сбора: с. Росва, ул. Советская, д. 11а (администрация)

При себе необходимо иметь паспорт животного. Запись не требуется.