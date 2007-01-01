В пригородах Калуги привьют собак и кошек от бешенства
Прививки будут делать в нескольких населённых пунктах в апреле по субботам.
График выездов специалистов:
11 апреля
- ЖК «Кошелев-Проект» с 10:00 до 12:00 - стоянка возле дома №7 по улице Братьев Луканиных
- Правобережье с 12:20 до 13:00- сквер им. К. Баранова (ул. 65 Лет Победы)
- Посёлок Резвань, Плетеневка с 10:00 до 12:00 - около администрации, ул. Буровая, д. 1
18 апреля
- микрорайон Анненки с 10:00 до 10:30 - ул. Вишневского, возле дома №7
- с. Пригородное Лесничество с 10:50 до 11:20 - д. 3А (администрация Национального Парка «Угра»)
- д. Мстихино с 11:50 до 12:30 - ул. Лесная, д. 27 (в районе спортивной площадки)
25 апреля
- с. Росва, д. Угра, с. Спас, д. Городок, д. Сокорево, д. Николо-Лапиносово с 10:00 до 12:00 - единое место сбора: с. Росва, ул. Советская, д. 11а (администрация)
При себе необходимо иметь паспорт животного. Запись не требуется.
