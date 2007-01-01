В пригородах Калуги привьют собак и кошек от бешенства
В пригородах Калуги привьют собак и кошек от бешенства

Калужская городская ветеринарная станция проводит плановую вакцинацию домашних животных против бешенства.
Ольга Володина
29.03, 15:28
Фото: Калужская городская ветеринарная станция
Прививки будут делать в нескольких населённых пунктах в апреле по субботам.

График выездов специалистов:

11 апреля

- ЖК «Кошелев-Проект» с 10:00 до 12:00 - стоянка возле дома №7 по улице Братьев Луканиных

- Правобережье с 12:20 до 13:00- сквер им. К. Баранова (ул. 65 Лет Победы)

- Посёлок Резвань, Плетеневка с 10:00 до 12:00 - около администрации, ул. Буровая, д. 1

18 апреля

- микрорайон Анненки с 10:00 до 10:30 - ул. Вишневского, возле дома №7

- с. Пригородное Лесничество с 10:50 до 11:20 - д. 3А (администрация Национального Парка «Угра»)

- д. Мстихино с 11:50 до 12:30 - ул. Лесная, д. 27 (в районе спортивной площадки)

25 апреля

- с. Росва, д. Угра, с. Спас, д. Городок, д. Сокорево, д. Николо-Лапиносово с 10:00 до 12:00 - единое место сбора: с. Росва, ул. Советская, д. 11а (администрация)

При себе необходимо иметь паспорт животного. Запись не требуется.

eyJpdiI6IlRjcGZ1MHpiTC8vbmpZeUxHRXAvdEE9PSIsInZhbHVlIjoiY0VSYlBJTERza3BkV1o1b2h5ZlUrQVlTTHE5bjlzcy9OdHVHVzJCV2crWFdDc2ZHYnp2SnRuNkg5RllKbnE0UktFWi90QVNkOGZVdmkveWJ0em4rV09rU0w4QjBkVGdEUVlSdlBaZk93TUJHNkFZT1d2WFVBMU9iWEljVEx3MDc3Smp5eU5na1ROcmZ1dFA5TmlGMEVnWSs1RzhNMmF2QWVOWFZIOFZDVFRWRUFnL2pPVzI4aVViRlpkMC94RURaRlZFTTJiTlN1V3B6bVNXR2wyMGhpd1VUSVZMdW1zemI0Qk1HQUYvUnUra3RZVzhTU2VBelhSdGptVllDaUlUNERxM05kV1h3ZWpXV3cyNThOV0gwb0R1S0pPVnNxSmNBeGxyNXZKQjRaVzZJVGhtL2xVQ2ZsYlJ6MEd0YTkwK1RjQlFUTGRuc1RkNm4xc0tOMTBIeUV0UXRrWTZxTldPNysreXg2TFRMYkhaM0xreXJjUHQvdHN1eFhHYXRjcGNSWThlSU5nei9OWGI5WWsxd0ZWdW9FNCsxU2hQN2diQXhlMmoxTEZBNHlYRElhRWFEZ212RzhvTkNINDhFVlg4SiIsIm1hYyI6IjA2MzRlNTRkNDBkNzllZmUzZDNiNmEyOGRhMTgzMzkyNWZhYTZiZTVlZDdjOThlZTU1ODkwZDFkOGEyZDAyYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InN2eGdqc0hyUHVxM1VYWE5aR2UrMmc9PSIsInZhbHVlIjoiMFZjMU1qaVYyYkxtNFUzZFdRMzlYVmNOTHUwQ2cwZGFnR3UvYUtRL3VBK251Z3ZDajF6and5Vytmakk4UDM2b3ZPa200V3k3MVJBZ0QyWEFod0VQZzB4SFJ1WVI5TjJqc2Y2Ylg5bmNoMGlKSjh5QVRQL0MvUElBcWo4eEpJa2EvTCtWanVFRUdQV3o3VVJpYkMyaG5vcnBTb0hwY1RESjZ5NEpad0hscEt1VWRXdjBYZytpNUZ4dGlXdXhOcmV0ZldKVE9aNDFPendzM1RvY3FJZUtqOHUwaHZSNXpuRnN0TEhvbzVRQm01VXo3UnFwMTJwMm9hTGxRRFpFVDBkWHczeUNjMTlzRnY4b2NveCt5bnlDb2dhZ3hXK0NnQjNzekNkeVhjSDhjWlhHNTFCZnZMZWkvZWh2L2hjQjhyUXp2Tnhkc1FmMG1SQytWOHZ0LzVQVU42dmNUS01UdEZnWDU2eG53RjNsZWNjWFdiYndjWm1EZFJxcGxvUDNlS3lRYjlkTkNiUEZGbTUzcGN5eEFUSkVkOXd4RzljQkxoQVlUcmQxYURJWGk3dFdsaitISDBnNG41SlkwUS9UdklBMmYyZVdzbWtpRWlIVHZuN3MyU1M0N0lCYThDemttTUU1V1hBU2pCYXpSUnl5OWxCZ2RWU0dib3hBMHB0Z3BiYXNjTzFMNzgrd2xVR0VZZFEvUEk3dVFvelo2N0MzUFdVeE1yczk0b1hIZFkyVlp0OUVhWXVvNlZDVHVONkh6cGtBZ0pEVU1LM1p3bkgvRjZHSS81Yk5JY2hzSHdtMlE1M0Y2UHpuczBQY25OQVk4T3RudVFlYktDWldaUGFrWHRySyIsIm1hYyI6ImY5ZmUwYTE1MjM5NzU5MWQyYzI1N2NiMWJmMDM2Y2RiY2Q5OWU1MGM4NzY2YmJkMWQzNmZkYmRlYmRjZjQ4NzUiLCJ0YWciOiIifQ==
