Ока в Калуге за сутки поднялась на 18 сантиметров
Во всех в крупных реках Калужской области 27 марта повысился уровень воды, рассказали в региональном Главном управлении МЧС.
В Калуге Ока прибавила 18 сантиметров - до отметки 205 сантиметров. Опасным в областной столице считается показатель в 1350 сантиметров.
Угра в Товарково поднялась на 27 сантиметров – до 395 см. Опасным там считается уровень в 902 см.
Протва в Спас-Загорье вторые сутки подряд выросла на 50 сантиметров – до 447 см. Опасный показатель – 755 см, но уже при 500 может подтопить СНТ.
Уровень воды в Жиздре увеличился на 13 сантиметров – до 502. Опасным считается 892 сантиметра.
