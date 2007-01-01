Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Ока в Калуге за сутки поднялась на 18 сантиметров
Новость дня Общество

Ока в Калуге за сутки поднялась на 18 сантиметров

Дмитрий Ивьев
27.03, 17:01
0 361
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ока в Калуге за сутки поднялась на 18 сантиметров

Во всех в крупных реках Калужской области 27 марта повысился уровень воды, рассказали в региональном Главном управлении МЧС.

В Калуге Ока прибавила 18 сантиметров - до отметки 205 сантиметров. Опасным в областной столице считается показатель в 1350 сантиметров.

Угра в Товарково поднялась на 27 сантиметров – до 395 см. Опасным там считается уровень в 902 см.

Протва в Спас-Загорье вторые сутки подряд выросла на 50 сантиметров – до 447 см. Опасный показатель – 755 см, но уже при 500 может подтопить СНТ.

Уровень воды в Жиздре увеличился на 13 сантиметров – до 502. Опасным считается 892 сантиметра.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
паводок
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+