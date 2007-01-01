Геннадий Новосельцев: «Развитие региона обеспечила команда под руководством губернатора»

27 марта в рамках заседания сессии Законодательного Собрания региона состоялся отчет губернатора Владислава Шапши, после которого руководители фракций поделились своими впечатлениями от услышанного с представителями СМИ.

По словам председателя парламента, руководителя фракции «Единая Россия» Геннадия Новосельцева, общая картина всего того, что сделано в Калужской области начала формироваться во время отчетов глав муниципальных округов.

- Губернатор Владислав Валерьевич Шапша сегодня подвел итог - итог закономерного развития региона.

И этим развитием занимается команда. Уверенно можно сказать, что в Калужской области такая команда создана под руководством Вячеслава Валерьевича, и она движется вперед.

По ряду показателей мы занимаем ведущие места, как в Центральном федеральном округе, так и в целом по стране. Конечно, без командной работы таких успехов достичь нельзя. В эту команду входят и сенаторы, и депутаты Государственной Думы, и депутаты Законодательного Собрания, местные депутаты, органы исполнительной власти. Этим Калужская область во многом отличается от других субъектов Российской Федерации.

Движемся вперед. Помимо тех объектов, которые были перечислены и будут построены в этом году - и бассейны, и школы, и детские сады, - вектор такой – продолжаем развитие, участвуем по всех федеральных программах, стараемся, в этих сложных условиях сохранить те темпы, которые Калужская область уже взяла. И особое внимание на исполнении всех наших социальных обязательств, - сказал Геннадий Новосельцев.