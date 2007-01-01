Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
ИИ-ассистент поможет калужским студентам в учебе
Новость дня Общество

ИИ-ассистент поможет калужским студентам в учебе

27.03, 15:37
0 309
Фото: МТС.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

МТС запустила новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений – ИИ-Ментора и ИИ-Генератора.

ИИ-Ментор создан для эффективного усвоение информации. Как это работает: если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов. Тот же принцип соблюдается при подготовке к тесту или контрольной работе. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, ИИ-Ментор сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и доходчиво распишет темы. При этом ассистент не дает верные ответы на загруженный тест для самостоятельной подготовки. Учащийся получает возможность увидеть точки роста при подготовке в случае допущенных ошибок и подтянуть плохо усвоенные темы без репетитора. Ментор может как проверить написанную работу, так и подобрать выжимку для повторения, стимулируя ученика на самостоятельное повторение с удобным инструментом.

Второй цифровой ассистент - ИИ-Генератор. Ему для создания изображения достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов тарифа РИИЛ количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных нейросетей.

Ранее чат-бот мог обрабатывать только текстовые запросы пользователя, теперь обрабатывает и визуальные. Например, если нужно сделать краткую сводку файла до 10 Мб, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Файлы, фото или скриншоты можно загрузить по трем сценариям: «Хочу поболтать», «Хочу спросить» и в ИИ-Ментора по соответствующей тематике.

Хотя ИИ-ассистенты являются развлечением и не могут полноправно претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам (здесь лучше обратиться к квалифицированным преподавателям), но они отлично помогают усвоить и структурировать учебный материал.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости компаний
18+