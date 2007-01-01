КАДВИ: мы делаем технику с уважением к человеку

Одно из старейших предприятий Калуги, ПАО «Калужский двигатель», уверенно вышло на рынок гражданских энергетических установок.

Кроме этого, на КАДВИ не забывают и о производстве столь необходимой многим огородникам и дачникам садовой техники. О сегодняшних успехах регионального предприятия мы поговорили с заместителем генерального директора по ГЭП Вадимом Кувшиновым и начальником управления маркетинга и продаж ТНП Евгением Глумовым.

Кроме этого, на КАДВИ не забывают и о производстве столь необходимой многим огородникам и дачникам садовой техники.

О сегодняшних успехах регионального предприятия мы поговорили с заместителем генерального директора по ГЭП Вадимом Кувшиновым и начальником управления маркетинга и продаж ТНП Евгением Глумовым.

От ТЭК до жилого поселка

— Вадим Валерьевич, кому пришла идея проектировать и создавать на КАДВИ газотурбинные электростанции?

— Идея проектировать и изготавливать газотурбинные электростанции появилась уже давно, еще в конце 90-х годов. Автором идеи выступил ныне президент ПАО «Калужский двигатель» Юрий Лейковский. С 2018 г. это направление производства получило «второе дыхание». Было принято решение о производстве отдельных газотурбинных электроагрегатов ГТЭА. Эти агрегаты поставлялись нашим партнерам, которые собирали полностью газотурбинные электростанции и отправляли их конечному заказчику. Со временем мы приобрели опыт по эксплуатации электро­агрегатов и электростанций, опыт проектирования САУ, изготовления контейнера и инженерных систем жизнеобес­печения. В 2022 году приняли решение изготавливать полностью газотурбинные электростанции, т.к. выгоднее продавать уже готовые изделия, проще настраивать их, контролировать их жизненный цикл и сервисное обслуживание.

— Ваши установки обеспечивают не только электроэнергией, но и теплом?

— Да, газотурбинные электростанции вырабатывают и электроэнергию, и тепло. Каждый заказчик в индивидуальном порядке озвучивает требования, которые он предъявляет к изделию.

— Сколько уже поставлено установок и где они успешно работают?

— Уже отгружено 53 единицы электростанций различной мощности — 60, 100, 200 и 800 кВт. Основные заказчики — ООО ЛУКОЙ-Пермь», АО «Зарубежнефть», ПАО «НОВАТЭК» и другие организации.

— Насколько я знаю, совсем недавно еще одна установка начала работать на Урале…

— Совершенно верно, 15 марта завершены пусконаладочные работы газотурбинной электростанции АГ800СТ400 в муниципальной котельной города Чусовой Пермского края. Это первая электростанция мощностью 800 кВт, которая вводится в эксплуатацию в муниципальной системе ЖКХ России.

В 2022 году городские власти пошли на эксперимент, приняв решение о выработке электричества и тепла для жилищного фонда посредством газотурбинного агрегата мощностью 200 кВт. В январе 2023 года он был запущен в эксплуатацию. Муниципальные и краевые власти высоко оценили результаты данного шага. ГТЭА КАДВИ обеспечил бесперебойную работу и экономию бюджетных средств. Было принято решение о дальнейшем применении газотурбинных технологий в системе городского ЖКХ и расширении модельного ряда применяемых электростанций.

— Есть ли проекты поставок электростанций за пределы РФ?

— Такие варианты прорабатываются, но пока на уровне переговоров.

— Вы создаете электростанции самой различной мощности в основном для ТЭК России, а есть задумки создавать маломощные электростанции для обычных людей, скажем, для электропитания частного коттеджа?

— ПАО «КАДВИ» производит газотурбинные электростанции мощностью 60, 100, 200 и 800 кВт или их вариации. На этапе проектирования рассматриваются изготовление электростанций мощностью 30, 40 кВт. Это, конечно, для индивидуального коттеджа много, но для обеспечения электричеством и теплом коттеджного поселка или вагончиков для жилья вахтовиков достаточно. По мере изготовления таких изделий будет информация о возможности применения газотурбинных электростанций малой мощности.

— Сегодня можно уже сказать, что калужские электростанции от КАДВИ заткнули за пояс подобные разработки иностранных компаний?

— Газотурбинные электростанции производства ПАО «КАДВИ» приближаются к лучшим образцам изделий иностранных компаний. С учетом, что мы может оперативно решать проблемы эксплуатации и поставки запчастей, изделия ПАО «КАДВИ» находятся в более выигрышной ситуации, и в этом аспекте мы опережаем иностранные компании.

Дачников не бросаем

— Евгений Анатольевич, на дворе весна, скоро садовые и приусадебные участки оживут. В округе будет слышен призывный рокот садовой техники КАДВИ. В этом году увеличили ли поставки этой техники?

— Весна для нас — всегда особое время. Для кого-то это начало дачного сезона, а для нас как для предприя­тия — это момент, когда особенно остро чувствуешь, что твой труд нужен людям. В этом году поставки садовой техники КАДВИ, действительно, увеличены. Мы понимаем, что спрос на надежную, понятную в эксплуатации, крепкую технику сегодня высокий, и постарались к сезону подойти подготовленными. Для нас важно, чтобы человек весной не ждал, а мог прийти и выбрать именно ту машину, которая ему нужна.

В этом году поставки садовой техники КАДВИ, действительно, увеличены. Мы понимаем, что спрос на надежную, понятную в эксплуатации, крепкую технику сегодня высокий, и постарались к сезону подойти подготовленными. Для нас важно, чтобы человек весной не ждал, а мог прийти и выбрать именно ту машину, которая ему нужна.

— Мотоблоки «Ока», «Угра» и «Авангард» уже зарекомендовали себя как надежная техника в крепких, жилистых руках калужского садовода. Будут ли новые разработки?

— Что касается мотоблоков «Ока», «Угра» и «Мул» — это, действительно, техника с характером. Она давно заслужила уважение людей не рекламой, а реальной работой на земле. И я всегда с особым чувством отношусь к таким отзывам, когда говорят: «Работает годами», «Не подводит», «Сделано по уму». Потому что за этим — труд наших инженеров, рабочих, испытателей, всего коллектива.

Новые разработки, безусловно, будут. Мы не стоим на месте, а работаем над модернизацией существующих моделей, над повышением эргономики, над расширением линейки навесного оборудования, над техническими решениями, которые облегчают труд владельца. Все новое мы стараемся делать не ради «новинки» как таковой, а ради практической пользы. Земля не любит показного, она любит настоящее.

— Если взять соотношение «цена — качество — эффективность в эксплуатации», то что здесь важнее для вас?

— Если говорить о соотношении «цена — качество — эффективность в эксплуатации», то для меня как руководителя, да и просто как человека, который понимает цену крестьянского и дачного труда, главное — это честность изделия перед покупателем.

Можно сделать технику дешевой, но если она подведет в самый нужный момент, такая цена никому не нужна. Можно сделать очень дорогую, но если ее возможности избыточны для простого хозяина, это тоже не лучший путь. Поэтому наш принцип — разумный баланс. Качество и надежность для нас стоят на первом месте, потому что именно они в итоге и формируют реальную эффективность в эксплуатации. А цена должна быть справедливой. Такой, чтобы человек понимал: он платит за вещь, которая будет работать, а не за красивую оболочку.

— Будет ли этой весной и летом поставляться садовая техника КАДВИ в субъекты РФ или только в калужские магазины?

— Мы будем обеспечивать поставки как по Калужской области, так и в другие регионы страны через дилерскую и торговую сети. Для нас важно, чтобы техника была доступна везде, где в ней есть потребность, от родной Калуги до самых разных уголков России.

И пользуясь случаем, хочу сказать главное: мы делаем технику с уважением к человеку труда. Не для отчета, не для галочки, а для конкретного хозяина, который весной выходит на участок и хочет, чтобы машина была ему помощником, а не головной болью. Вот это для нас по-настоя­щему важно. И пока есть такие люди, пока жива любовь к земле, мы будем работать, развивать производство и делать технику, за которую не стыдно.

