От Запада к Востоку. Новая глава в истории автокомпонентов в Калуге

Российский автомобильный рынок пережил за последние годы серьезные изменения. Уход западных концернов и поставщиков создал вакуум, который стремительно заполняется компаниями из Азии. Знаковым событием стала трансформация завода американской корпорации Lear в Калуге и его переход под управление китайской компании «Жуйчуан Автомобильные компоненты Рус». Это не просто смена вывески, а пример перестройки логистики и локализации в новых экономических реалиях.

Опыт и переход

Завод долгое время был важным игроком отрасли. Производитель автомобильных сидений пришел в Россию в середине 2000­х, следуя за автогигантами вроде Volkswagen и GM. На пике мощности предприятие обеспечивало рабочими местами сотни специалистов. Однако уход западных брендов поставил под угрозу существование завода. Активы были выставлены на продажу.

В 2023-­2024 годах их приобрела компания «Жуйчуан». Для индустрии это сигнал: инфраструктура продолжит работу.

Ключевые аспекты сделки.

1. Сохранение линий: оборудование для сборки сидений и производства пенополиуретана осталось на месте.

2. Кадры: сохранена квалифицированная команда, что критично для соблюдения стандартов качества.

3. Реструктуризация: активы переведены для российского лица с китайским капиталом, что позволило работать с банками РФ.

Новые задачи и расширение

Одновременно с Калугой был приобретен завод в Нижнем Новгороде. Компания также строит площадку в Тульской области, на территории завода Haval. Сегодня «Жуйчуан» в России — это распределенная сеть, где Калуга выступает центром.

Если раньше завод работал на европейские платформы, то новая миссия — поддержка китайских брендов (Haval, Tenet, Omoda). Им необходимы локализованные компоненты для снижения себестоимости и соответствия требованиям правительства. Завод открыт к сотрудничеству и с другими российскими производителями.

Логистика оптимизирована: вместо ввоза готовых сидений из Китая в РФ ввозятся комплектующие, а финальная сборка происходит в Калуге, что снижает логистическое плечо.

Вызовы и сложности

Несмотря на оптимизм, развитие сопряжено с трудностями.

1. Поставки: материалы, раньше закупаемые в Европе, заменяются аналогами из Китая или России. Это требует времени на сертификацию.

2. Адаптация: стандарты китайских автопроизводителей отличаются от европейских. Требуется перенастройка процессов под новые требования.

3. Логистика и финансы: усложненные платежи и маршруты через Азию увеличивают сроки и стоимость доставки компонентов.

Значение для отрасли

История завода в Калуге наглядно демонстрирует тренд на китаизацию российской автоиндустрии. Для региона сохранение завода — вопрос социальной стабильности. Сотни рабочих мест спасены, налоговые отчисления продолжат поступать.

А для отрасли успех «Жуйчуана» стал прецедентом: если китайский поставщик может эффективно управлять наследием западного гиганта, за ним последуют и другие компании. Успех проекта основан на способности интегрировать производственные традиции с китайскими технологиями и скоростью принятия решений.

