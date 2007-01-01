«Фуяо Стекло Рус»: безопасность на дороге начинается с качественного стекла

За 12 лет работы это предприятие выросло до мощностей в 2,5 миллиона автостекол в год, став одним из ключевых игроков на рынке.

Прозрачная защита

Сегодня завод «Фуяо Стекло Рус» производит стекла для более чем 5000 моделей автомобилей — ​от отечественных легковых и грузовых машин до премиальных иномарок. В ассортименте — ​ламинированные (триплекс) и закаленные стекла, модели с обогревом, акустические (с повышенной шумоизоляцией) и водоотталкивающие. Стекла оснащаются молдингами, креплениями для датчиков дождя, камер, антенн.

Среди инноваций — ​стекла с термальным напылением, задерживающие инфракрасное излучение. Это позволяет поддерживать комфортный микроклимат в салоне: в жару автомобиль не перегревается, снижается нагрузка на кондиционер, а в холод лучше сохраняется тепло.

Для премиальных моделей — ​лобовые стекла с проекцией, выводящие данные прямо в поле зрения водителя. Такие технологии повышают безопасность, превращая стекло в интеллектуальный элемент автомобиля.

Качество без компромиссов

Вся продукция калужского завода проходит многоэтапный контроль качества и соответствует строгим международным стандартам.

Лобовые стекла (триплекс) при аварии не разлетаются на острые осколки — ​они остаются на прочной полимерной пленке, защищая людей от порезов. Боковые при разрушении распадаются на мелкие фрагменты с тупыми гранями.

Однако качество измеряется не только прочностью. Для водителя критически важна оптическая чистота. На калужском заводе этот параметр выдерживается с высокой точностью. По отзывам автомобилистов, искажений не бывает, стекла невозможно отличить от оригинала.

О качестве говорит и тот факт, что до введения санкций калужское стекло поставлялось в США и в шесть стран Европы, причем не только на вторичный рынок, но и напрямую на конвейеры. Завод входил в число поставщиков для бренда Audi. Допуск к сотрудничеству с автопроизводителем такого уровня возможен только при безупречном соответствии высоким требованиям по безопасности и оптической чистоте.

Признание на российском рынке

После ухода ряда западных брендов роль калужского завода выросла. «Фуяо Стекло Рус» — ​один из ключевых поставщиков для отечественных автопроизводителей. Показателен другой факт: калужские стекла устанавливаются на китайские автомобили, набирающие популярность в России, что снова подтверждает их высокое качество. А для российского водителя означает одно: стекла с подтвержденной репутацией производятся в Калуге.

