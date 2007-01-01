«Фуяо Стекло Рус» в Калуге: как завод заботится о сотрудниках

В современном мире качество — это не просто соответствие стандартам, а комплексный подход, охватывающий каждый этап: от разработки и закупки сырья до финальной проверки готового изделия.

На заводе «Фуяо Стекло Рус» сегодня работает около 600 калужан. Почему они выбрали это предприятие?

В первую очередь из-­­за финансовой стабильности и прозрачности. В период, когда некоторые компании вынуждены оптимизировать расходы, завод сохраняет конкурентный уровень доходов для своих сотрудников. Они получают белую зарплату без задержек. Уровень дохода — средний по области или выше, и он понятен каждому. Зарплата складывается из оклада и премий. Есть возможность расти, если готовы обучаться новому, совмещать должности. За выслугу лет предусмотрена премия, что показывает уважение к опыту сотрудников.

В диалоге с сотрудниками

Но работа — ​это не только деньги, это еще и условия жизни. Для иногородних сотрудников завод построил восемь корпусов общежития, которые расположены в шаговой доступности от производства. Это безопасная закрытая территория с охраной. Здесь комфортно жить даже семьям с детьми. Душ и туалет свой в каждой комнате, кухня — ​на этаже. На цокольном этаже есть спортзал с тренажерами и настольным теннисом. Во дворе — ​детская площадка и беседки, где сотрудники собираются на шашлыки. Территорию постоянно благоустраивают, сажают цветы, создают уют.

Забота о персонале проявляется и в мелочах, из которых складывается ежедневный комфорт. Производство работает круглосуточно, и для всех смен организован корпоративный транспорт. Сотрудников возят из Калуги, с Калуги‑2, из Воротынска и других ближайших точек. На заводе работает столовая с горячим питанием, а тем, кто предпочитает свою еду, выплачивают компенсацию. Спецодежда выдается чистая, организована ее регулярная стирка. Руководство «Фуяо Стекло Рус» прислушивается к просьбам коллектива: от обустройства раздевалок до бытовых нюансов. Такая зрелая корпоративная культура создает атмосферу доверия.

Взгляд в будущее

В нынешних нестабильных условиях завод сохраняет полную занятость и выполняет все социальные обязательства. «Фуяо Стекло Рус» открыт для всех. Сюда принимают на работу с 18 лет, с любым образованием, достаточно иметь аттестат об окончании 11 классов. Опыт не обязателен — ​всему обучат. С первого дня новичок официально трудоустроен, получает зарплату и премию. Первые три месяца проходит обучение с наставником: теория и практика. Сначала — ​простые операции, потом — ​полноценная работа на линии. Но и после старта есть куда расти: от оператора до руководителя смены или инженера. Поддержка инициатив и возможность реализовать свой потенциал делают работу интересной не только с финансовой, но и с профессио­нальной точки зрения.

— Главная задача компании не только держать репутацию качественного производителя современных автостекол, но и создавать среду, в которой людям комфортно работать и развиваться, — ​отмечает руководитель отдела персонала Дарья Мекрюкова.

На «Фуяо Стекло Рус» берегут традиции и отмечают праздники. Работников поздравляют с днем рождения, с 23 Февраля и 8 Марта. На Новый год подарки получают и взрослые, и дети сотрудников. Даже китайский Новый год отмечают вместе, подчеркивая международный дух компании.

