«Фуяо Стекло Рус» в Калуге: как завод заботится о сотрудниках

29.03, 13:00
В современном мире качество — это не просто соответствие стандартам, а комплексный подход, охватывающий каждый этап: от разработки и закупки сырья до финальной проверки готового изделия.

На заводе «Фуяо Стекло Рус» сегодня работает около 600 калужан. Почему они выбрали это предприятие?

В первую очередь из-­­за финансовой стабильности и прозрачности. В период, когда некоторые компании вынуждены оптимизировать расходы, завод сохраняет конкурентный уровень доходов для своих сотрудников. Они получают белую зарплату без задержек. Уровень дохода — средний по области или выше, и он понятен каждому. Зарплата складывается из оклада и премий. Есть возможность расти, если готовы обучаться новому, совмещать должности. За выслугу лет предусмотрена премия, что показывает уважение к опыту сотрудников.

В диалоге с сотрудниками

Но работа — ​это не только деньги, это еще и условия жизни. Для иногородних сотрудников завод построил восемь корпусов общежития, которые расположены в шаговой доступности от производства. Это безопасная закрытая территория с охраной. Здесь комфортно жить даже семьям с детьми. Душ и туалет свой в каждой комнате, кухня — ​на этаже. На цокольном этаже есть спортзал с тренажерами и настольным теннисом. Во дворе — ​детская площадка и беседки, где сотрудники собираются на шашлыки. Территорию постоянно благоустраивают, сажают цветы, создают уют.

Забота о персонале проявляется и в мелочах, из которых складывается ежедневный комфорт. Производство работает круглосуточно, и для всех смен организован корпоративный транспорт. Сотрудников возят из Калуги, с Калуги‑2, из Воротынска и других ближайших точек. На заводе работает столовая с горячим питанием, а тем, кто предпочитает свою еду, выплачивают компенсацию. Спецодежда выдается чистая, организована ее регулярная стирка. Руководство «Фуяо Стекло Рус» прислушивается к просьбам коллектива: от обустройства раздевалок до бытовых нюансов. Такая зрелая корпоративная культура создает атмосферу доверия.

Взгляд в будущее

В нынешних нестабильных условиях завод сохраняет полную занятость и выполняет все социальные обязательства. «Фуяо Стекло Рус» открыт для всех. Сюда принимают на работу с 18 лет, с любым образованием, достаточно иметь аттестат об окончании 11 классов. Опыт не обязателен — ​всему обучат. С первого дня новичок официально трудоустроен, получает зарплату и премию. Первые три месяца проходит обучение с наставником: теория и практика. Сначала — ​простые операции, потом — ​полноценная работа на линии. Но и после старта есть куда расти: от оператора до руководителя смены или инженера. Поддержка инициатив и возможность реализовать свой потенциал делают работу интересной не только с финансовой, но и с профессио­нальной точки зрения.

— Главная задача компании не только держать репутацию качественного производителя современных автостекол, но и создавать среду, в которой людям комфортно работать и развиваться, — ​отмечает руководитель отдела персонала Дарья Мекрюкова.

На «Фуяо Стекло Рус» берегут традиции и отмечают праздники. Работников поздравляют с днем рождения, с 23 Февраля и 8 Марта. На Новый год подарки получают и взрослые, и дети сотрудников. Даже китайский Новый год отмечают вместе, подчеркивая международный дух компании.

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6.

https://kaluga.hh.ru/employer/918668?ysclid=m9tut8041803378153

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13

Реклама. ООО «Фуяо Стекло Рус». ИНН 4028047687. erid: 2VfnxwfY4Qi
eyJpdiI6IlBUMmJtQ0FGUkZNd2w0YXNIRG1OR1E9PSIsInZhbHVlIjoiTWxmUkloZHZkQm5nSm5UVmMwNnNhZ1EwQW16dnFKelVDc1ZkeTRORVlLQVNhZkdIalE0T1hiNU1kbURDaFJOQXZCdmVoczdjMjM1dTdyWFR3bDBNc0J3dmYzMHdiY3U1SFNkUUZUKytLLzloSE9MbE8yM2lxZmdHNmZWMjZFUUJ4Q2ZTVHArTEJSSjNXalVsYXZydTUyekVWek45aG1HM05qbmthN2xiWEpKeE5vTjFFeU1sSWowU0tWQ0djNS8wZmhhZ1M5WGRNcTAyZTMvUzBQNDVqUG1BdW1VMG9HLzVhWXFxR3RxdFdnUlBiSi9lQmVQZDRnZEJYWFlnYm83TjRZNGxRTmdwNEg3NzJBczM0aS9LMW05NTNPNlZpNUtaTXYxN2VBclZreHM3Mjkxam5KcWtyb1hDUlFReHN2SW5WbExiNFMwa0tFZ0ZQaHArR25zYnc5SDVPeHVVUWkydUxtSk5KekRiOE0vTG1Ic1lTSmxNL0dKcGdTR2ZtSmk2c0JnWWZueHpabmVEaTI5cWRpeE5nQVRWRXU0UFQ3TjBSZTlJV0dBajZKWTJFQ3BhN2M2WS9IeDVoUWdkMlNmVSIsIm1hYyI6ImYyODhhY2JjZWQ4OGMwYzEwNmU1OWQ0YTAxZjg4OTQ1NDZjZDk0ODE5NjgzMTBlZmExYTFlN2Y0ZWYyZTA2NGEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InJRM1RnVW1kVTJOTE5sbXZtRkZnZGc9PSIsInZhbHVlIjoiNjFEMkNGa2hxZGRldDdmY215SFBrb2FBYkdtRTM5ckRGOFdyNFovRFpQcHpUM1lHRHBmcUwyY0xIRGdBRXZxblgydWpiK25ESS9uZEx5L25tdk1wVFV6ZWdlaVdqVXd1elFxRUlFZi8vSllNZjVzYXh3bWFYUHFhQ2JvSzVWY2N3Nnl1YW1tTWNXOENnNnVOZWZ1RW9qV1dHUDJPbTN4YkRXK3N2UGIvZC9iNTNsMk5yL3ZHVExTUEQ1RFZEZjdoVjBQM0Vta2lldk1ybmh1ajU0WGhEQVArNEw0MTRrSTZYWFBGQXVobUpaNG42aGo2cHIyZEtYR0diU2c5eTJneTVtSVdzRzVoclVNV3JTRWhaZWU4c0FDOWo0M1lkVVVEWDlMV1ZESW9QTFZJZXFaUW9BQzVyN2dTNHVKdWJ1WUtkT1dWRndvZmZaKzNlMmhMeVdZNWl0RTErM2J0TXJhOXBQako5cXh3bmhLdTNDMS9Eek5wejBWMHk2RjkrRGJhVEZNdys2eUZkd2JDK3FaYkM0M2tSeElSQkxZRUJuY1VxZlYyTnJyeVNMTjFYeW5scy9Db2ZObDVyQXowaUlzYUxWRnJIcEZFckhyTk9qanVnL3VhRS9YbXVVUWxCNTZGd1dnc3VtdnM2ckFjSXRtaFdwVFFwWEZrNmxvMTRaMzJETVJLL0JCZmdxZFA2SjNZTnV2VnVEVHJIVmJXaFdaUVR5Mm1RL0xvNjEyS2hsaFdFaHRtV1JwUGlicitsYTcwV0FzM2ZCaG84VS9yVHdteEJjTE9PR0xyMWtXZHRpZExtS1BPcnFEdUQ3aGJMSUdNQWZyaVE5L1E1S1Y4cjFJMyIsIm1hYyI6IjFjNzkzYmQyNjRlYzc4YjliZWE3ZGYyZTM2OTY4NDJiYWI1M2M2MmI0YzRiNWVmZDUzN2NlNjgxN2M5MzdhZTciLCJ0YWciOiIifQ==
