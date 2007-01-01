В Калуге оградили опасный колодец на пересечении двух улиц
В пятницу, 27 марта, калужанка рассказала об огромной яме вокруг люка в социальной сети «ВКонтакте».
По словам горожанки, яма находится на пересечении улиц Билибина и Телевизионной.
— Автомобили и общественный транспорт вынуждены объезжать по встречной полосе, - пишет женщина. - Прошу срочно заделать!
— Колодец временно оградили, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Ремонт будет выполнен в весенний период с началом работы асфальтовых заводов.
