В Калуге оградили опасный колодец на пересечении двух улиц
Общество

В Калуге оградили опасный колодец на пересечении двух улиц

Евгения Родионова
27.03, 13:58
В пятницу, 27 марта, калужанка рассказала об огромной яме вокруг люка в социальной сети «ВКонтакте».

По словам горожанки, яма находится на пересечении улиц Билибина и Телевизионной.

— Автомобили и общественный транспорт вынуждены объезжать по встречной полосе, - пишет женщина. - Прошу срочно заделать!

— Колодец временно оградили, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Ремонт будет выполнен в весенний период с началом работы асфальтовых заводов.

