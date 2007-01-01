В Калужской области вводили ракетную опасность
Днём в пятницу, 27 марта, об этом сообщало МЧС.
Калужан призывали укрыться в безопасных местах.
Вскоре министерство сделало новую рассылку, в которой отменило ракетную опасность.
Власти Калужской области пока не сообщали о каких-то сбитых БПЛА. Аэропорт «Калуга» не прерывал свою работу – утром улетел самолёт в Калининград.
Тем временем в России начали запрещать массовые мероприятия во время тревоги.
