В Калужской области вводили ракетную опасность
В Калужской области вводили ракетную опасность

Дмитрий Ивьев
27.03, 12:46
Днём в пятницу, 27 марта, об этом сообщало МЧС.

Калужан призывали укрыться в безопасных местах.

Вскоре министерство сделало новую рассылку, в которой отменило ракетную опасность.

Власти Калужской области пока не сообщали о каких-то сбитых БПЛА. Аэропорт «Калуга» не прерывал свою работу – утром улетел самолёт в Калининград.

Тем временем в России начали запрещать массовые мероприятия во время тревоги.

eyJpdiI6IkRHWEo2N0VzUzNxcGZJRHRXMElpdHc9PSIsInZhbHVlIjoiczI3dkoyY1Q0OFNvQzZ3bFRVZU45SmdCNG9ZN2h3UGVCV0hqaDJlZitnTzduSHpSYm5TdHhnR1huaDlSRlFIdVIybVkzQytFOWRDUVlQUlUxM0VxdUphZ1pONUxjQnR1c0RSUzZyTEU0clp6aGdIQXVucVV5OWMzTHNnRy96NU9QN3VSMXR6QkRhRzN2SWNJbFVuWXBlRnVpZ0t4NVdIZGxCT05Ed25jTC9PSW9GRkxPUEpCK2dNNE5ORmd3Z3pWTWM1bUdwZzhScnlDNWJPczdSN2daNmNtUGgxd0pWYThlNm1CMmx1bXcwQjdPRldBd29zV0VkTmZEcE1Ya0dEaEpQcm1IRlBKR0RQTENoVFM2OGk5Z2d6cG5YNzhzT0c4LzUwVzhGL2NxZG0wR1YrYWhKYm9Vck1pUzYvenRtelpIQzM1UFluTEdMTTdhQVJoZlg3QlcrcW5iM1Y0Y25FVWFPTGdaNVJYTWdFTDFWYnh6K3M0VWhlODU2ZGhVaWl2YzVERHFYd1c0ZzZHSnN5SGFpN1g2UjBwakdnLzZRTUJFZjZGMjdyV2hJZW5HdmlDK0tuNDFsRG1sYnRuVnhuNiIsIm1hYyI6IjYyN2I4ZTEzZTU0ZTlmODg4MzhjMzJkOGIxZmZiNmUyOWVkM2JhOWY5NDAxYWFhNDY0NzY1N2I5OGQ3YjY3OTciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkZtQVMyZmlXSm0yTGhuN1hTaWdFRHc9PSIsInZhbHVlIjoiMk15c3MwcXhOeVh1U0JXRFg0cGduWnJCKzNKWmRzVUI2Vy80cUVVRW1JNmFaeVBrcWs2RHBNOXEzNW1weFNSWGswSlZqWS9MRzk3aW93SmtaeWdXNU5UdzZ4eUdHcGF1U3hWbDdFKzF6em45UXJMeDhCdDY0TThmQnpvLys0N002L2xaa1RMSnQxL0xRck9DQU9SODJKdnozdU5VTjNwYUdvQWVqZ2lHTjFPSXlyajcrV0s0U0QyV0QycWtSNU8zZ1Q1U05jd2tMc2hsSWJTaGxoS3dCbHczTVJ5M0lKMTF6WDVZaTJ6VllPWnJ1cmZxak5pbXJWaEY0N3YzcUJOL0J4amJ3ZnNtNy92K1p5MzQvMmVsbVdXRHZkZjZtSHI1YzBQUTdBYXZyNDcwTVRyMm1nZWtTWHJ0d042NXN0K0szTzMxSUtiUFoxK0RoZndVaTZRT2Z6VnhFWXNvUnF5akRYMUl1RGxvSXlxODZBOVowa0ZBaXMzNjRmamh0YzB0S1A0dmM0UkRZMGFSblBReWtwa3p5cVJ5bWlUbWFUbHN1TzJWSXNmb0s2alpIejY5c2pyZmMyT1hES0dNMzJJZWxZdmpqNXNkTGZtamRJeG96bWdoWk5ITXZTN1gwQStydlhhQXJSNXFUeTh6T2RXTVhBTWZxL0QxNXZOazkwalI1UC8rbW9NUU16VEhXcGpwejJJVHRFRG0xQkpFT2VkT0lKMHM5VWduOWg1MXZFdjBPTm1RZnBjVDFLVjJuTzE2ZEhUU3NFSTUyTnI5NVBidmVkL0hQWkxoNEowak9VK09VQjBSaGZmOVhiRDZsTG5HUUY3SGplZ0lCcTEzZUswZCIsIm1hYyI6IjFlZGZlMjU4OTJjY2E4NWZhN2M0MWUzYjQ1ZGQ2OGVhMTQ3NGZhOGQ3OWM3MDMzY2IyYmRkYzJmMTc0MmEyZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
