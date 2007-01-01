Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Цены на продукты в Калужской области: что подешевело, а что подорожало
Общество

Цены на продукты в Калужской области: что подешевело, а что подорожало

Дмитрий Ивьев
27.03, 12:17
0 595
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге прошло очередное заседание штаба по мониторингу цен на продукты. Встречу провёл Лев Марченков, заместитель министра конкурентной политики региона.

За неделю с 18 по 25 марта свежие огурцы стали доступнее почти на 2%, сметана — на 1%, пшено, рыбные консервы и питьевая вода — менее чем на 1%.

Овощи борщевого набора прибавили в цене: картофель и морковь — более чем на 4%, капуста — на 2,3%. Также чуть дороже стали яйца (+3%), сахар и маргарин (по 1,5%).

При этом Калужская область входит в тройку регионов Центрального федерального округа с самыми низкими ценами на борщевой набор. По данным на середину марта, килограмм такого набора стоил в среднем 441 рубль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
7 оценили
29%
0%
0%
0%
43%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+