Цены на продукты в Калужской области: что подешевело, а что подорожало

В Калуге прошло очередное заседание штаба по мониторингу цен на продукты. Встречу провёл Лев Марченков, заместитель министра конкурентной политики региона.

За неделю с 18 по 25 марта свежие огурцы стали доступнее почти на 2%, сметана — на 1%, пшено, рыбные консервы и питьевая вода — менее чем на 1%.

Овощи борщевого набора прибавили в цене: картофель и морковь — более чем на 4%, капуста — на 2,3%. Также чуть дороже стали яйца (+3%), сахар и маргарин (по 1,5%).

При этом Калужская область входит в тройку регионов Центрального федерального округа с самыми низкими ценами на борщевой набор. По данным на середину марта, килограмм такого набора стоил в среднем 441 рубль.