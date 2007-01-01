В Калуге сменится погода
Общество

В Калуге сменится погода

Дмитрий Ивьев
27.03, 11:54
Обширный антициклон, подаривший три недели сухой погоды, постепенно отступает, сообщила 27 марта калужский метеоролог Татьяна Инкина.

В ближайшие дни местами пройдут небольшие дожди.

- Солнца станет меньше, облачности – больше, температурный фон останется теплее нормы и будет соответствовать концу апреля - началу мая, - отметила Инкина. - Первые весенние дожди придутся кстати. Дожди смоют последние следы зимы и очистят воздух. По предварительным расчетам Гидрометцентра России апрель примет эстафету теплой и влажной погоды.

Новости по тегу
погода
