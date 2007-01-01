Две новые больницы построят в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 27 марта, в рамках своего отчета сообщил о начале строительства новых больничных корпусов в Козельске и Людиново.

По его словам, подготовка к проектам заняла время, но теперь регион выходит на этап стройки.

Шапша заявил, что все ранее данные жителям обещания по этим объектам будут выполнены.

Также стало известно, что в Калуге построят реабилитационный центр для семей с детьми-инвалидами.