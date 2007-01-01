В Людиново арендатор заплатит 760 тысяч рублей за вырубку леса
В пятницу, 27 марта, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о взыскании ущерба, причинённого незаконной вырубкой леса.
По данным ведомства, в 2025 году на участках, которые арендовала организация в Людиновском лесничестве, неизвестные вырубили деревья в объёме более 115 кубометров. Ущерб составил 760 тысяч рублей.
По закону, пока земля в аренде, отвечать за порядок на ней должен сам арендатор - следить, чтобы никто не рубил деревья самовольно.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с организации нанесённый ущерб. Суд встал на сторону надзорного ведомства.
Исполнение решения будут контролировать.
