В Людиново арендатор заплатит 760 тысяч рублей за вырубку леса

В пятницу, 27 марта, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о взыскании ущерба, причинённого незаконной вырубкой леса.

По данным ведомства, в 2025 году на участках, которые арендовала организация в Людиновском лесничестве, неизвестные вырубили деревья в объёме более 115 кубометров. Ущерб составил 760 тысяч рублей.

По закону, пока земля в аренде, отвечать за порядок на ней должен сам арендатор - следить, чтобы никто не рубил деревья самовольно.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с организации нанесённый ущерб. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Исполнение решения будут контролировать.