Курение почти не мешает при приёме на работу в Калуге

Новый опрос показал, что большинство работодателей Калуги не считают курение препятствием для трудоустройства. Исследование провёл сервис SuperJob среди кадровых служб местных компаний.

Лишь 13% работодателей при прочих равных отдадут предпочтение некурящему кандидату. При этом интересно, что в компаниях, где руководители сами курят, таких работодателей всего 9%. А там, где топ-менеджмент не курит, доля «за некурящих» чуть выше — 17%.

Больше половины — 55% — компаний вообще не обращают внимания на эту привычку. Ещё 32% фиксируют факт курения в анкете, но не считают это минусом для соискателя.