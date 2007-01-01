Курение почти не мешает при приёме на работу в Калуге

Дмитрий Ивьев
27.03, 09:11
Новый опрос показал, что большинство работодателей Калуги не считают курение препятствием для трудоустройства. Исследование провёл сервис SuperJob среди кадровых служб местных компаний.

Лишь 13% работодателей при прочих равных отдадут предпочтение некурящему кандидату. При этом интересно, что в компаниях, где руководители сами курят, таких работодателей всего 9%. А там, где топ-менеджмент не курит, доля «за некурящих» чуть выше — 17%.

Больше половины — 55% — компаний вообще не обращают внимания на эту привычку. Ещё 32% фиксируют факт курения в анкете, но не считают это минусом для соискателя.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
