В Калуге ограничили доступ к сайтам с запрещённой информацией

В пятницу, 27 марта, прокуратура города Калуги сообщила об ограничении доступа к сайтам, содержащим запрещённую информацию.

По данным ведомства, проверка выявила сайты, на которых была размещена информация о продаже приборов учёта (счётчиков), которые способны снизить объём энергопотребления. За такие действия закон предусматривает крупные штрафы или даже уголовное наказание.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть доступ к опасным сайтам. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Доступ к сайтам ограничили.