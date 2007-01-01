Главная Новости Общество В Калуге ограничили доступ к сайтам с запрещённой информацией
Общество

В Калуге ограничили доступ к сайтам с запрещённой информацией

Евгения Родионова
27.03, 10:55
В пятницу, 27 марта, прокуратура города Калуги сообщила об ограничении доступа к сайтам, содержащим запрещённую информацию.

По данным ведомства, проверка выявила сайты, на которых была размещена информация о продаже приборов учёта (счётчиков), которые способны снизить объём энергопотребления. За такие действия закон предусматривает крупные штрафы или даже уголовное наказание.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть доступ к опасным сайтам. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Доступ к сайтам ограничили.

