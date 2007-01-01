В Калуге первый человек пострадал от укуса клеща

В пятницу, 27 марта, пациент обратился в травмпункт БСМП, сообщили в больнице.

Это первый зафиксированный случай в нынешнем году.

Эпидемиолог больницы Валентина Петкова рассказала, что с наступлением устойчивой, теплой погоды начинается период активности паразитов, а значит необходимо соблюдать осторожность и меры профилактики на природе.

Людей призывают надевать подходящую одежду на природу и использовать репелленты.