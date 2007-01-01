Абитуриенты из Калуги приглашаются на онлайн-отбор в ГИТИС
Абитуриенты из Калуги приглашаются на онлайн-отбор в ГИТИС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС объявляют о старте регистрации на онлайн-консультации абитуриентов на предстоящий учебный год. По итогам творческих встреч 13 и 14 апреля талантливые калужане будут рекомендованы для прохождения последующих этапов поступления в крупнейший театральный вуз страны.

В этом году наставником калужан станет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Предварительная регистрация на цифровые консультации обязательна и доступна по ссылке

На встречу, которая состоится на платформе МТС Линк, приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Есть творческое задание: соискатели должны подготовить репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров, включая басню, стихотворение и отрывок прозы. Также педагог может попросить спеть песню на собственный выбор или исполнить танец. Для помощи абитуриентам перед началом встречи организаторы проведут специальный мастер-класс, который поможет ребятам подготовиться и настроиться на творческую волну.

«Для нас всегда было важно иметь возможность отыскать таланты за пределами Москвы. И больше половины студентов ГИТИСа – ребята из регионов нашей большой страны. Поэтому так ценим мы сотрудничество с МТС. Благодаря МТС каждый год мы выезжаем в несколько регионов и проводим там очные туры. Онлайн-отбор – исключительный формат, который мы больше нигде и ни с кем не практикуем, но мы видим, как развивается год от года цифровая платформа МТС Линк и верим, что в какой-то момент она позволит увидеть каждого абитуриента как живого. Но уже сегодня мы обращаем внимание на то, что участники онлайн-отборов в итоге доходят до конкурса, а есть и те, кто счастливо учится в ГИТИСе», – рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Сотрудничество МТС и ГИТИСа в рамках образовательного проекта «Поколение М» дает возможность талантливым ребятам из разных регионов страны попробовать свои силы в первичном отборе на актерский факультет столичного вуза. Только в прошлом году в результате 163 абитуриента из регионов были рекомендованы педагогами ГИТИСа на следующие этапы отбора, а девять из них стали студентами театрального вуза.

