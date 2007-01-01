Инвестиции в людей: стратегия роста компании «Кровля и изоляция Калуга»

История компании «Кровля и изоляция Калуга» стартовала в декабре 2014 года. Тогда маленький коллектив из четырех энтузиастов делал первые шаги, чтобы обеспечить строителей по-настоящему качественными материалами. Через 12 лет непрерывного труда компания превратилась в крупный, четко налаженный бизнес с командой, где трудится более ста штатных сотрудников.

Такой рост численности персонала говорит сам за себя: это не просто увеличение штата, а качественное масштабирование всех процессов внутри компании. При этом руководство отлично понимает простую истину: на конкурентном рынке главный актив — это люди, которые двигают бизнес вперед.

Надежность поставок

Фундаментом бизнес-­модели по­-прежнему остаются розничная и оптовая торговля стройматериалами. Для удобства клиентов был открыт интернет­-магазин КИИК МАРКЕТ. Каталог наполняется благодаря тесному сотрудничеству с сотнями производителей. Примечательно, что 99% всех поставок приходится на российские предприятия. Среди стратегических партнеров можно выделить такие известные бренды, как «Технониколь», «Кнауф», «Церезит», «Металлпрофиль», «Гранд Лайн» и «Калужский Газобетон».

Работа с крупными заводами гарантирует стабильность поставок и высокое качество продукции. Это, в свою очередь, обеспечивает уверенность сотрудников в завтрашнем дне и позволяет планировать будущее без лишнего беспокойства.

Обучение в компании

Ключевым фактором успеха в компании называют сильную профессиональную команду. Руководство осознает, что в сфере продаж и строительства компетенции сотрудников напрямую влияют на удовлетворенность клиентов и общую прибыль организации, поэтому инвестиции в человеческий капитал здесь в приоритете.

Для сотрудников была разработана продуманная двух­уровневая система обучения. Она включает регулярные стажировки на реальных производственных площадках партнеров, а также отработку навыков внутри компании. Такой подход позволяет поддерживать высокий уровень квалификации даже в условиях постоянно меняющегося рынка.

Оплата труда и система лояльности

Компания поддерживает мотивацию достойным финансовым вознаграждением, заметно превышающим средние значения по региону в данном сегменте. Важно отметить, что для сотрудников нет потолка в уровне доходов.

Дополнительно внедряется новая система лояльности. Руководство стремится учесть реальные пожелания коллектива, поэтому регулярно проводятся опросы о предпочтениях. Информация собирается через обратную связь, что позволяет внедрять только востребованные проекты. Сотрудники видят, что их мнение учитывается, это повышает уровень вовлеченности и лояльности к бренду работодателя.

Забота о здоровье

Система лояльности обязательно включает в себя спортивную программу. Проводятся опросы о предпочтениях относительно локаций фитнес-­клубов, а компенсация за оплату абонементов варьируется от 50 до 100%. Индивидуальный подход показывает искреннюю заботу о здоровье команды. Кроме спорта предусмотрены разнообразные программы тимбилдинга. Это тематические, ­интеллектуальные, кулинарные мероприятия, которые призваны сплотить коллектив. Навыки, полученные в игре, легко переносятся на рабочий процесс, укрепляя взаимодействие внутри отделов.

Также в компании сформирована команда для участия в общегородских мероприятиях.

Отдельно стоит отметить совместные выезды на базы отдыха: например, День строителя отмечается всей компанией с выездом на природу, где проходят активные мероприятия по типу «Форт Боярд».

Образовательный центр в Калуге

В ближайших планах компании стоит строительство и последующее открытие собственного образовательного центра. Этот проект станет важным шагом в масштабировании бизнеса. Центр позволит принимать кандидатов из Калуги и области без опыта работы и проводить для них полноценное обучение по группам товаров и грамотной работе с клиентом. По окончании курса слушатели будут получать сертификаты, и при найме таких кандидатов станут рассматривать в первую очередь.

Главная задача центра — формирование собственной команды и обеспечение бизнеса квалифицированными кадрами в условиях дефицита специалистов на рынке. Это демонстрирует долгосрочную стратегию по развитию человеческого ресурса внутри региона. Руководство отмечает, что наличие учебного центра снимет барьер входа для новичков. В будущем система позволит брать людей «с нуля» и быстро вводить их в курс дела. Компания готова вкладывать время и ресурсы в тех, кто хочет учиться, расширяя возможности для соискателей без профильного образования.

Перспективы расширения

В настоящее время готовится открытие торгового дома КИИК в Секиотово, кроме того, планируется создание собственного производства, в связи с этим открыты различные вакансии.

Учитывая наличие двух локаций — на улице Болдина и в Секиотово, — потребность в менеджерах действительно высока. Также требуются логисты, кладовщики и инженеры-­сметчики.

Знание продукта, кровельных и фасадных материалов, а также техническая грамотность являются преимуществом, но не единственным критерием.

Для работы с юридическими лицами критически важно умение вести переговоры и управлять продажами на длинной дистанции.

Для розничного направления, ориентированного на частных клиентов, ключевыми становятся умение понять покупателя и быстро выявить его потребности. Менеджер должен выступить в роли эксперта­-консультанта, объясняя сложные технические моменты простым языком.

Помощь новичкам

Для новых сотрудников, в том числе пришедших в строительную отрасль впервые, действует специальная программа адаптации. Каждый новичок закрепляется за опытным наставником. Процесс ввода в должность структурирован: существует план обучения на месяц и на три месяца, далее следует программа повышения квалификации. Теория накладывается на практику: сотрудник параллельно обучается и начинает работать с клиентом под контролем наставника.

Это позволяет быстро интегрировать человека в рабочие процессы и снизить уровень стресса. Важным аспектом удержания опытных сотрудников является система мотивации без потолка в зарплате в продажах.

Разумная гибкость

В вопросах организации труда компания проявляет разумную гибкость. Существует возможность согласования гибкого графика или удаленной работы, однако это зависит от конкретной должности и отдела. Дополнительные дни отдыха могут быть предоставлены в качестве поощрения.

Такой подход позволяет поддерживать высокий уровень удовлетворенности трудом и снижать риск выгорания.

Компания «Кровля и изоляция Калуга» демонстрирует комплексный подход к управлению персоналом. Сочетание конкурентной заработной платы, прозрачной системы карьерного роста, развитой культуры обучения и внимания к благополучию сотрудников делает ее привлекательным работодателем.

г. Калуга, ул. Болдина 57, офис 310.

Тел.: 8 (4842) 92-65-87, 92-65-88.