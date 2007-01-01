Стабильность в меняющемся мире: почему сотрудники доверяют компании «Напитки Вместе»

В Калужской области уже больше четверти века успешно работает крупный производственный филиал «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес»). За 25 лет предприятие превратилось не только в одного из лидеров отрасли, выпускающего продукцию свыше 60 известных брендов, но и в привлекательного работодателя. Регулярно занимая высокие позиции в рейтингах, компания доказывает: за сухими цифрами статистики стоит главное — доверие людей.

Экономический фундамент и масштаб производства

Калужский завод «Напитки Вместе» — важный игрок локальной экономики и крупный налогоплательщик. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать порядка 5,5 млн гектолитров продукции ежегодно. Такие объемы требуют не только современного оборудования, но и высококвалифицированной команды. Динамика развития компании говорит сама за себя: за последние три года производство филиала выросло на 12%, а налоговые отчисления в бюджет увеличились более чем на 30%. Этот рост напрямую влияет на благосостояние региона, позволяя финансировать социальные программы, строительство дорог и развитие инфраструктуры.

На Петербургском международном экономическом форуме компания и правительство Калужской области продлили соглашение о сотрудничестве на период 2025-2027 годов. Это решение подтверждает курс на долгосрочное партнерство и взаимную ответственность бизнеса и власти. Особый акцент на предприятии делается на чистоте и технологичности процессов. Здесь внедряются современные международные стандарты охраны труда и промышленной безопасности, что создает фундамент для ­стабильной занятости более чем для 500 сотрудников завода.

Забота о сотруднике: от здоровья до семьи

Для «Напитки Вместе» благополучие сотрудника начинается с чувства защищенности. Поэтому здесь предлагается расширенный социальный пакет, который существенно выходит за рамки стандартных требований Трудового кодекса. В него входит добровольное медицинское страхование с возможностью гибкой настройки: компания плотно работает со страховыми партнерами и регулярно собирает обратную связь, чтобы включать в полисы именно те услуги, которые нужны людям. Страховая защита распространяется не только на работника, но и на его близких родственников, что снимает существенную финансовую нагрузку с семейного бюджета.

Отдельное внимание уделяется ментальному и физическому здоровью. В компании работает специальная горячая линия, по которой сотрудник или член его семьи может анонимно и бесплатно получить квалифицированную помощь психолога, юриста или финансового консультанта. Также действуют программы поддержки молодых семей и адресная материальная помощь в сложных жизненных ситуациях.

Комфорт, безопасность и прозрачная мотивация

Компания стремится сделать рабочий процесс максимально удобным, учитывая специфику разных подразделений. Для части офисных сотрудников предусмотрен комбинированный график, позволяющий работать из дома, что помогает соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Для сотрудников производства, чье присутствие на площадке обязательно, организована сеть трансферных маршрутов. Это позволяет работникам безопасно и комфортно добираться до завода и обратно в любую погоду, не тратя личные средства на дорогу.

Вопрос заработка в «Напитки Вместе» решен прозрачно и справедливо. Система материальной и нематериальной мотивации для сотрудников производства работает на ежемесячной основе. Добросовестное выполнение работы и достижение поставленных задач гарантируют ежемесячную премию. Лучшие и инициативные сотрудники завода ежемесячно получают благодарности и ценные подарки, что служит важным знаком признания заслуг. У сотрудников есть возможность повысить свою квалификацию, сдав экзамены на повышенную классность.

Для сотрудников офиса также проводится ежегодная индексация и действуют бонусные программы по итогам полугода или года.

Карьерный лифт: от стажера до топ-­менеджера

«Напитки Вместе» — ​это место, где можно начать карьеру стажером и вырасти до руководителя высшего звена. Компания инвестирует в обучение и поощряет развитие лидерских навыков сотрудников. Для выпускников вузов действуют лидерские программы стажировок, где можно погрузиться в бизнес, работать в командах над реальными проектами и общаться с опытными коллегами. Локальная программа на базе калужского завода создана для молодых талантов, нацеленных развиваться в производстве, и рассчитана на один год, после чего стажер имеет возможность трудоустроиться. Статистика впечатляет: более 85% участников программ остаются в компании и строят здесь карьеру.

Опытные сотрудники помогают новичкам адаптироваться через систему наставничества, делясь экспертизой и знаниями. За свой вклад наставники получают материальное и нематериальное вознаграждение, что делает передачу опыта выгодной для обеих сторон. Переход с производственной площадки на руководящие должности в офисе — ​реальная практика, которую компания активно поддерживает. Для каждого сотрудника составляется индивидуальный план развития, исходя из его личных амбиций. При оценке потенциала для роста приоритет отдается лидерским и профессиональным компетенциям.

Социальная ответственность

Работать в «Напитки Вместе» — ​значит строить карьеру в компании, которая входит в группу «платиновых» ­работодателей по версии Forbes. Как пазл, шаг за шагом, там собирают устойчивое будущее ВМЕСТЕ — ​через амбициозные проекты и ежедневные решения в четырех важных для компании направлениях: Природа, Агро, Знания и Люди.

Сотрудников приглашают стать частью проектов по сокращению углеродного следа, развитию экологичной упаковки, ответственному потреблению алкоголя, поддержке местных сообществ в рамках социальной программы «Нам здесь жить», а также многих других инициатив с реальным вкладом в будущее.

Например, в 2025 году более 20 эковолонтеров предприятия помогли в благоустройстве знаковой исторической локации — ​калужской площади Победы. Еще около 30 сотрудников провели экологический субботник на прилегающих к заводу территориях.

Компания также поддерживает значимые региональные мероприятия. Уже несколько лет «Напитки Вместе» выступают партнером Калужского космического марафона, предоставляя безалкогольную продукцию участникам и гостям. В прошлом году завод впервые стал спонсором Всероссийского фестиваля орловского рысака. Внутри компании реализуется программа «Твоя мера — ​0 промилле», направленная на формирование культуры ответственного потребления алкогольной продукции. Участие в таких проектах позволяет сотрудникам чувствовать свою причастность к развитию родного региона.

Репутация, построенная на доверии

За наградами и высокими позициями в рейтингах работодателей стоит главное: доверие людей. «Напитки Вместе» занимают лидирующие позиции в рейтингах РБК, Forbes и hh.ru. Для компании ключевым показателем является то, что жители региона воспринимают ее как надежного работодателя. Об этом говорят друзья, родственники и знакомые, которые уже работают в компании или побывали на экскурсии.

«Напитки Вместе» выстраивают отношения с сотрудниками по принципу партнерства. Здесь ценят инициативу, заботятся о семьях, предоставляют возможности для роста от стажера до топ-­менеджера и создают безопасную среду для работы. Сочетание экономической стабильности, социальных гарантий, прозрачной мотивации и реальных перспектив делает компанию удачным выбором для соискателей.

Адрес производства: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 71