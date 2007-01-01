«Меркатор Калуга»: завод, где создают сильную команду

Репортаж о том, как «Меркатор Калуга» превращает производство в экосистему роста

Что делает предприятие по-настоящему сильным — технологии или люди? На заводе «Меркатор Калуга» этот вопрос давно уже решен. Здесь уверены: любое производство начинается с человека. Именно поэтому кадровая политика предприятия сегодня звучит как ответ на главный вызов рынка труда.

Амбиции, измеряемые не только цифрами

В промышленности сегодня побеждает в первую очередь команда. Завод «Меркатор Калуга», один из лидеров российского рынка дорожно-коммунальной техники, доказывает это ежедневно: здесь создают не просто машины, а среду, в которой люди растут вместе с производством.

2026 год для предприятия — это не просто плановый период, а новая точка роста. Завод, чья проектная мощность достигает около 1200 машин в год, ставит перед собой задачу удержать высокую производственную планку и приблизиться к рекордным показателям прошлого года.

Но за сухими цифрами — живой процесс инженерного поиска. Новые разработки проходят испытания в реальных условиях — от городских улиц до разных климатических зон страны. Это техника, которая «учится» работать, прежде чем выйти в серию.

Искусство командной работы

«Меркатор» — это не просто завод, а сложный организм, где каждая деталь зависит от человека. — От идеи до готового изделия — все создается нашим персоналом, — подчеркивает директор Дмитрий Корабельников. И это не преувеличение. У предприятия собственное конструкторское бюро и R&D-центр, где рождаются десятки модификаций техники, адаптированных под реальные задачи городов и регионов. На предприятии одновременно ведется работа над новыми видами техники. Одни уже проходят испытания на улицах города — как, например, роторная машина, тестировавшаяся зимой. Другие — на финальной стадии доработки.

Карьерный трек

Одна из сильных сторон предприятия — реальная возможность карьерного роста. Здесь не просто говорят о развитии — его системно выстраивают. На заводе не принято разделять «важное» и «второстепенное»: каждый этап производства — это вклад конкретных людей.

Именно поэтому роль сотрудников здесь называют не просто значимой — ключевой. Без их компетенций, вовлеченности и инициативы невозможен ни один производственный результат. — У нас есть сотрудник, который пришел слесарем, а сегодня — главный технолог, — рассказывает директор. Этот путь не был случайностью: от рабочего — к бригадиру, затем к инженеру, ведущему специалисту и, наконец, к руководящей позиции. При этом сотрудник сам принял решение получить высшее образование, чтобы соответствовать новым задачам. Такие истории не редкость. Внутренний кадровый резерв становится приоритетом: новые позиции в первую очередь предлагают тем, кто уже доказал свою мотивацию и компетенции.

Наставничество и развитие

Адаптация сотрудников здесь выстроена как точная система: каждый новичок проходит трехмесячный путь с наставником — от знакомства с производством до освоения профессии.

В течение этого времени оценивается не только прогресс новичка, но и работа самого наставника. Руководители регулярно встречаются с участниками процесса, чтобы сделать адаптацию максимально эффективной.

Компания инвестирует и в дальнейшее обучение: курсы повышения квалификации, развитие профессиональных и управленческих навыков.

— Мы регулярно формируем бюджет на обучение и развиваем сотрудников в нужных направлениях, — отмечает директор завода.

Инвестиция в завтра

Завод активно сотрудничает с техническими вузами, вовлекая студентов в реальные проекты еще во время обучения. Так формируется новое поколение инженеров — не теоретиков, а практиков, готовых сразу включиться в производственные процессы. В цехах предприятия рядом работают молодые специалисты и мастера с десятилетиями стажа. Один из них — бригадир гидравлического участка Анатолий Новосельцев. — Он всегда идет с опережением плана и помогает другим участкам, — говорят о нем коллеги. Анатолий Новосельцев остается одним из ключевых сотрудников, под чьим руководством собираются важнейшие узлы техники. Такие специалисты — живые носители производственной культуры, ее прочный фундамент.

Современная кадровая политика

«Меркатор» выходит за рамки стандартного соцпакета. Сотрудникам доступны ДМС, питание, доставка корпоративным транспортом до работы и дома, спортивные программы. Компания поддерживает участие в соревнованиях и развивает корпоративную культуру.

Это не просто бонусы — это попытка создать среду, в которой человек чувствует себя частью команды.

— Без людей не было бы ничего, — резюмирует Дмитрий Корабельников.

И в этих словах не просто лозунг, а суть: здесь действительно создают будущее — руками, умом и амбициями своей команды.

