Комфортная работа и забота о людях

Калужский завод «Автомобильные технологии» сегодня одна из ключевых производственных площадок региона. Здесь налажен серийный выпуск кроссоверов Haval M6 полного цикла.

На предприятии трудится порядка 2000 человек. Главным достижением компании остается создание благоприятных условий для сотрудников и достойная оплата труда.

Забота о безопасности

Завод работает в две смены: первая стартует в 6:00, вторая — в 15:00.

Охрана труда — безусловный приоритет. Обучение безопасности непрерывно: от вводных курсов до регулярных занятий. Специальный департамент ежечасно контролирует соблюдение инструкций в цехах и офисах. Даже внешние посетители прежде всего проходят инструктаж по технике безопасности.

Новичков курируют опытные сотрудники, а перед допуском к обязанностям персонал проходит обучение.

Оплата труда и социальный пакет

Стартовая зарплата оператора сегодня составляет около 70 000 рублей, возможны премии до 18 000 рублей за выполнение целей по плану и качеству. Также преду­смотрены выплаты за стаж.

При этом зарплата регулярно индексируется. Кроме того, в 2025 году для всех работников завода выплатили тринадцатую зарплату. Социальный пакет включает полис ДМС, страхование от несчастных случаев.

В коллективе также работают люди с особенностями слуха — и для всех созданы равные условия.

Быт, питание и семья

Руководство заботится о семьях и быте сотрудников. На заводе организовано питание в столовой с частичной оплатой от компании, есть точки с кофе, водой и снеками.

Для детей сотрудников работает бесплатная база отдыха в санатории рядом с Калугой. Ребенка можно оставить на день, неделю или на каникулы круглогодично. На территории есть школа, чтобы дети не прерывали учебу. Это выручает родителей без нянь и бабушек.

На предприятии регулярно проводятся опросы удовлетворенности сотрудников с целью получения обратной связи и внедрения улучшений.

Решен и вопрос логистики. Автобусы по расписанию доставляют работников из всех районов Калуги и области до места работы и обратно.

Инициатива поощряется

На заводе ценят инициативу. Сотрудники выдвигают рационализаторские предложения: от улучшения процессов до технических доработок. За одобренные идеи предусмотрены разного рода поощрения. Каждый может влиять на производство.

Ежеквартально проводятся соревнования между производственными участками. Их цель — сплочение, повышение качества и безопасности труда. Лучшие практики победителей становятся едиными стандартами для всех подразделений. Это повышает ответственность и мотивацию коллектива.

Действует прямая линия с руководством: любой сотрудник может инициировать встречу с генеральным директором.

Спорт и культура

Корпоративная культура направлена на сплочение. Сотрудники участвуют в городских мероприятиях и заводских праздниках. Действует программа «Ищем таланты»: компания закупила инструменты, и сотрудники создали собственную музыкальную группу. Через профсоюзную организацию сотрудникам выдаются билеты в театр, частичное возмещение абонементов в спортзал и прочее.

Развивается и спорт: на заводе есть команды по киберспорту, волейболу и футболу. Все это создает атмосферу, в которой производственные цели достигаются эффективно.

