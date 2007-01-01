Комфортная работа и забота о людях
На предприятии трудится порядка 2000 человек. Главным достижением компании остается создание благоприятных условий для сотрудников и достойная оплата труда.
Забота о безопасности
Завод работает в две смены: первая стартует в 6:00, вторая — в 15:00.
Охрана труда — безусловный приоритет. Обучение безопасности непрерывно: от вводных курсов до регулярных занятий. Специальный департамент ежечасно контролирует соблюдение инструкций в цехах и офисах. Даже внешние посетители прежде всего проходят инструктаж по технике безопасности.
Новичков курируют опытные сотрудники, а перед допуском к обязанностям персонал проходит обучение.
Оплата труда и социальный пакет
Стартовая зарплата оператора сегодня составляет около 70 000 рублей, возможны премии до 18 000 рублей за выполнение целей по плану и качеству. Также предусмотрены выплаты за стаж.
При этом зарплата регулярно индексируется. Кроме того, в 2025 году для всех работников завода выплатили тринадцатую зарплату. Социальный пакет включает полис ДМС, страхование от несчастных случаев.
В коллективе также работают люди с особенностями слуха — и для всех созданы равные условия.
Быт, питание и семья
Руководство заботится о семьях и быте сотрудников. На заводе организовано питание в столовой с частичной оплатой от компании, есть точки с кофе, водой и снеками.
Для детей сотрудников работает бесплатная база отдыха в санатории рядом с Калугой. Ребенка можно оставить на день, неделю или на каникулы круглогодично. На территории есть школа, чтобы дети не прерывали учебу. Это выручает родителей без нянь и бабушек.
На предприятии регулярно проводятся опросы удовлетворенности сотрудников с целью получения обратной связи и внедрения улучшений.
Решен и вопрос логистики. Автобусы по расписанию доставляют работников из всех районов Калуги и области до места работы и обратно.
Инициатива поощряется
На заводе ценят инициативу. Сотрудники выдвигают рационализаторские предложения: от улучшения процессов до технических доработок. За одобренные идеи предусмотрены разного рода поощрения. Каждый может влиять на производство.
Ежеквартально проводятся соревнования между производственными участками. Их цель — сплочение, повышение качества и безопасности труда. Лучшие практики победителей становятся едиными стандартами для всех подразделений. Это повышает ответственность и мотивацию коллектива.
Действует прямая линия с руководством: любой сотрудник может инициировать встречу с генеральным директором.
Спорт и культура
Корпоративная культура направлена на сплочение. Сотрудники участвуют в городских мероприятиях и заводских праздниках. Действует программа «Ищем таланты»: компания закупила инструменты, и сотрудники создали собственную музыкальную группу. Через профсоюзную организацию сотрудникам выдаются билеты в театр, частичное возмещение абонементов в спортзал и прочее.
Развивается и спорт: на заводе есть команды по киберспорту, волейболу и футболу. Все это создает атмосферу, в которой производственные цели достигаются эффективно.
