В Кондрово начали ремонтировать больницу
В трехэтажном здании, где располагаются поликлиника и стационар, приведут в порядок кровлю. В четверг, 26 марта, об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.
- Работа подрядчиков не влияет на повседневное функционирование отделений, медицинская помощь оказывается в обычном режиме, - пояснил он.
Сроки выполнения работ пока не называются.
