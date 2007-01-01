В Калуге Ока за сутки поднялась на 41 сантиметр

Уровень воды 26 марта повысился во всех в крупных реках Калужской области, сообщили в региональном МЧС.

На территории Калуги Ока прибавила 41 сантиметр - до отметки 187 сантиметров. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.

Угра в Товарково поднялась на 21 сантиметр – до 368 см. Опасным там считается уровень в 902 см.

Протва в Спас-Загорье выросла на 50 сантиметров – до 397 см. Опасный показатель – 755 см.

Уровень воды в Жиздре увеличился на 15 сантиметров – до 489. Опасным считается 892 сантиметра.

Напомним, реки уже начали затапливать дороги.