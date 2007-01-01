«Ферма»: сделано с душой
«Ферма»: сделано с душой

История локального бренда, который объединил регион свежим мясом, авторскими сырами и честным подходом к еде.
26.03, 15:51
Сеть магазинов «Ферма» перевернула представление о полуфабрикатах.

В Калужской области сеть магазинов «Ферма» сумела сделать, казалось бы, невозможное: вернуть доверие к полуфабрикатам и доказать, что «сделано в регионе» звучит как знак высшей пробы.

Если спросить жителей Калуги, Обнинска, Козельска, Сухиничей, Ферзиково, Тарусы, Детчино или Боровска, где купить действительно свежее мясо, ответ будет одинаковым: в «Ферме».

Что скрывается за витриной

Секрет успеха — в трех простых, но очень важных принципах. Первый и главный: полный отказ от заморозки. Пока крупные ритейлеры забивают морозильные лари продуктами с многомесячным сроком годности, в «Ферме» уверены: истинный вкус живет только в свежем мясе.

Второй принцип — ассортимент, который удивляет. Зайти в «Ферму» «только за мясом» не получится. Ароматный торговый зал — это ловушка для гурмана и спасение для того, кто не знает, что приготовить на ужин. Здесь и купаты, и тефтели, и котлеты, и готовый маринованный шашлык, и фаршированные перцы, и рулеты с грибами и сыром — ручная работа, как дома.

Несколько лет назад «Ферма» сделала мощный ход, значительно расширив линейку за счет рыбы и сыров. В некоторых точках появилась отменная рыба: форель, скумбрия, горбуша, палтус и многое другое. И, конечно, визитная карточка сети последних лет — пельмени с рыбой.

Пельмени, которые стали открытием

То, что предлагает «Ферма», покоряет обоняние и вкусовые рецепторы. Молодежь открыла для себя совершенно иные вкусовые ощущения. А старшее поколение, помнившее советские пельмени с рыбой из столовских котлов сражено наповал.

— Для начинки пельменей мы используем филе горбуши, минтая и трески, — рассказывает представитель сети Денис Родионов. — При этом 80% составляет рыба. В тесто кладем только натуральное яйцо и муку высшего сорта.

Разработывал рецепт главный технолог «Фермы» — специалист с большим опытом. Отзывы попробовавших только положительные. Пельмени здесь — это не просто «перекусить на скорую руку», это удивительно вкусно и необычно.

«Сделано в Калужской области» не просто надпись

Для сети «Ферма» этот знак — принцип работы. Продукция создается с душой и для своих.

Сегодня магазины «Ферма» имеют широкую географию распространения в регионе: в Калуге, Обнинске, Козельске, Сухиничах, Ферзикове, Тарусе, Детчино, Боровске и не только. Где бы вы ни находились, свежее мясо, ароматные полуфабрикаты и знаменитые рыбные пельмени всегда под рукой.

Это особенно ценно. Потому что «купил в «Ферме» — это синоним гарантии качества. А аромат торговых залов — лучшая реклама, которая не нуждается в словах.

Честность как главный ингредиент

Третий секрет успеха — честность по отношению к покупателю и его кошельку. «Ферма» — это не элитарный гастроном для избранных. Сеть славится вдумчивой ценовой политикой, ориентированной на людей с разным уровнем дохода.

— Мы стараемся удерживать цены, не повышая стоимость товаров. Это непросто, но для нас главное — наши покупатели, — делится руководитель сети магазинов «Ферма» Алексей ОСИПОВ. — Это получается, ведь мы работаем без посредников: сами производим и сами продаем.

Вертикальная интеграция: от хозяйства до прилавка — главный секрет доступности. Отсутствие накруток позволяет предлагать премиальное качество по демократичным ценам.

В 2025 году «Ферма» в очередной раз подтвердила свой статус, став победителем ежегодного проекта медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» «Бренд года-2025». И это не просто награда, это признание народной любви.

Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920 erid: 2VfnxwNGmhU
