Формула прочности

Троицкая бумажная фабрика превратила неликвиды влагопрочной бумаги в стратегический ресурс.

Мы редко задумываемся о том, что держим в руках. Упаковка хлеба, обертка масла, бумажный пакет, в котором доносим покупки до дома, — ​все это кажется чем-­то простым, почти незаметным. Но за этой кажущейся простотой скрывается сложная инженерия, точный расчет и годы технологических поисков. Троицкая бумажная фабрика — ​одно из тех предприятий, где из древесного волокна создают материал, без которого современная жизнь буквально рассыпалась бы на части.

От волокна — ​к форме жизни

Здесь, среди шумящих машин, рождается бумага, которая умеет больше, чем кажется. Фабрика производит целую линейку специализированных материалов: растительный пергамент — ​прозрачный и непрозрачный, силиконизированный, для тарталеток — ​для пищевой промышленности, окрашенный пергамент для текстильной мебельной промышленности. Рядом — ​упаковочная бумага, в том числе для упаковки медицинских изделий и стерилизации.

Но особая гордость предприятия — ​влагопрочная бумага. Материал, который не боится влаги, не теряет формы и выдерживает нагрузки там, где обычная бумага бессильна.

Она повсюду, хотя мы ее и не замечаем: в коробке конфет, в пакетах для муки и сахара, для хлебобулочных изделий, в обертках бургеров, в бумажных стаканчиках и даже в тонких саше с сахаром, которые мы открываем одним движением руки.

Секреты производства

Секрет прочности — ​в технологии. В структуру целлюлозного волокна добавляется специальная смола, которая, словно невидимая нить, связывает волокна целлюлозы.

В результате рождается материал, способный выдержать испытание влагой, прочностью и временем. Такой пакет не порвется, упав с прилавка. И упаковка не расползется под воздействием конденсата. Это уже не просто бумага — ​это продукт, рассчитанный на растяжение, резку, покрытие другими материалами.

Одна тонна переработанной бумаги позволяет сохранить до четырех кубометров древесины — ​это десятки взрослых деревьев и тысячи килограммов кислорода.

Второе дыхание материала

Но настоящая современность фабрики ​не только в производстве, но и в умении переосмысливать отходы. Долгое время влагопрочная бумага считалась практически «неперерабатываемой». Ее сложно распустить, а значит, ​проще утилизировать. Но на Троицкой фабрике решили иначе.

Здесь запустили уникальный узел роспуска — ​технологию, которая позволяет возвращать сложный материал в производство.

С помощью специальных реагентов проклеивающие компоненты во влагопрочной бумаге распадаются, и волокно возвращается в композицию некоторых видов бумаги.

Это решение — ​как второе дыхание для материала, который раньше не перерабатывался.

За сухими цифрами — ​живая природа

Каждая переработанная тонна — ​это сохраненные деревья. А значит — ​воздух, которым мы дышим, тень лесов, устойчивость экосистем.

Если перевести производственные показатели на язык природы, получается почти поэтичная арифметика: сотни сохраненных деревьев, тысячи килограммов кислорода, десятки тонн пыли, которую не придется фильтровать.

Фабрика в этом смысле становится не только промышленным, но и экологическим участником большого процесса.

Импортозамещение как философия

История предприятия — ​это история последовательного движения к самостоятельности. С момента запуска новой бумажно-­пергаментной фабрики в 1993 году был взят курс на замещение импортной продукции. В 1990-е годы Троицкая бумажная фабрика расширила свою продуктовую линейку и первой в России стала производить влагопрочную бумагу. Уже тогда многие европейские производители были вынуждены покинуть рынок России, потому что их вытеснили.

Сегодня качество продукции АО «ТБФ» не уступает аналогичным европейским бумагам, а порой и превосходит их. Это уже не просто производство, а технологический суверенитет в действии.

Фабрика не ограничивается выпуском бумаги в рулонах. Здесь бумага проходит полный путь ​от рулона до готового продукта. Собственные цеха переработки превращают ее в упаковку с печатью, в ламинированные материалы, кашированную фольгу, пакеты.

Так материал обретает форму, цвет, функцию — ​становится частью конечного продукта, который попадает в руки потребителя.