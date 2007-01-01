Формула прочности
Троицкая бумажная фабрика превратила неликвиды влагопрочной бумаги в стратегический ресурс.
Мы редко задумываемся о том, что держим в руках. Упаковка хлеба, обертка масла, бумажный пакет, в котором доносим покупки до дома, — все это кажется чем-то простым, почти незаметным. Но за этой кажущейся простотой скрывается сложная инженерия, точный расчет и годы технологических поисков. Троицкая бумажная фабрика — одно из тех предприятий, где из древесного волокна создают материал, без которого современная жизнь буквально рассыпалась бы на части.
От волокна — к форме жизни
Здесь, среди шумящих машин, рождается бумага, которая умеет больше, чем кажется. Фабрика производит целую линейку специализированных материалов: растительный пергамент — прозрачный и непрозрачный, силиконизированный, для тарталеток — для пищевой промышленности, окрашенный пергамент для текстильной мебельной промышленности. Рядом — упаковочная бумага, в том числе для упаковки медицинских изделий и стерилизации.
Но особая гордость предприятия — влагопрочная бумага. Материал, который не боится влаги, не теряет формы и выдерживает нагрузки там, где обычная бумага бессильна.
Она повсюду, хотя мы ее и не замечаем: в коробке конфет, в пакетах для муки и сахара, для хлебобулочных изделий, в обертках бургеров, в бумажных стаканчиках и даже в тонких саше с сахаром, которые мы открываем одним движением руки.
Секреты производства
Секрет прочности — в технологии. В структуру целлюлозного волокна добавляется специальная смола, которая, словно невидимая нить, связывает волокна целлюлозы.
В результате рождается материал, способный выдержать испытание влагой, прочностью и временем. Такой пакет не порвется, упав с прилавка. И упаковка не расползется под воздействием конденсата. Это уже не просто бумага — это продукт, рассчитанный на растяжение, резку, покрытие другими материалами.
Одна тонна переработанной бумаги позволяет сохранить до четырех кубометров древесины — это десятки взрослых деревьев и тысячи килограммов кислорода.
Второе дыхание материала
Но настоящая современность фабрики не только в производстве, но и в умении переосмысливать отходы. Долгое время влагопрочная бумага считалась практически «неперерабатываемой». Ее сложно распустить, а значит, проще утилизировать. Но на Троицкой фабрике решили иначе.
Здесь запустили уникальный узел роспуска — технологию, которая позволяет возвращать сложный материал в производство.
С помощью специальных реагентов проклеивающие компоненты во влагопрочной бумаге распадаются, и волокно возвращается в композицию некоторых видов бумаги.
Это решение — как второе дыхание для материала, который раньше не перерабатывался.
За сухими цифрами — живая природа
Каждая переработанная тонна — это сохраненные деревья. А значит — воздух, которым мы дышим, тень лесов, устойчивость экосистем.
Если перевести производственные показатели на язык природы, получается почти поэтичная арифметика: сотни сохраненных деревьев, тысячи килограммов кислорода, десятки тонн пыли, которую не придется фильтровать.
Фабрика в этом смысле становится не только промышленным, но и экологическим участником большого процесса.
Импортозамещение как философия
История предприятия — это история последовательного движения к самостоятельности. С момента запуска новой бумажно-пергаментной фабрики в 1993 году был взят курс на замещение импортной продукции. В 1990-е годы Троицкая бумажная фабрика расширила свою продуктовую линейку и первой в России стала производить влагопрочную бумагу. Уже тогда многие европейские производители были вынуждены покинуть рынок России, потому что их вытеснили.
Сегодня качество продукции АО «ТБФ» не уступает аналогичным европейским бумагам, а порой и превосходит их. Это уже не просто производство, а технологический суверенитет в действии.
Фабрика не ограничивается выпуском бумаги в рулонах. Здесь бумага проходит полный путь от рулона до готового продукта. Собственные цеха переработки превращают ее в упаковку с печатью, в ламинированные материалы, кашированную фольгу, пакеты.
Так материал обретает форму, цвет, функцию — становится частью конечного продукта, который попадает в руки потребителя.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.