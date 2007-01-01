104 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Анне Спиридоновне Козьменко

В 18 лет она ушла добровольцем на фронт, с июля 1941 по октябрь 1942 года работала на строительстве укреплений, затем служила в войсках воздушного наблюдения, оповещения и связи. Победу Анна Спиридоновна встретила на Украине.

После войны она 48 лет проработала на заводе «Калугапутьмаш», награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «Ветеран труда СССР».

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, его первый заместитель Сергей Павлов и председатель совета ветеранов Евгений Янкелевич поздравили юбиляра, вручили Анне Спиридоновне цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья, счастья, мира, семейного тепла и благополучия, бодрости и активного долголетия.