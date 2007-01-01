Калужанин получил 60 часов обязательных работ и рискует лишиться гаража
Калужанин получил 60 часов обязательных работ и рискует лишиться гаража

Дмитрий Ивьев
26.03, 09:43
Мужчина задолжал своему 12-летнему сыну почти 174 тысячи рублей алиментов. Теперь ему придётся отрабатывать 60 часов обязательных работ, а его гараж арестовали судебные приставы.

Как пояснили 26 марта в УФССП, они долго пытались договориться, предупреждали, напоминали об обязанности содержать сына. Но должник упорно игнорировал требования.

Тогда в дело вступил суд. Мужчине назначили 60 часов обязательных работ. Но алименты так и не поступили.

После этого арестовали гараж калужанина. Теперь, если отец так и не вспомнит о сыне, постройку оценят и продадут с торгов. Вырученные деньги пойдут в счёт погашения долга.

Также, если мужчина продолжит уклоняться от выплат, ему может грозить уже уголовная ответственность. По такой статье реально получить до года лишения свободы.

Новости по тегу
приставы
eyJpdiI6Im8zYml3TmlJLzFPeTRzY3JZeVpPSVE9PSIsInZhbHVlIjoibzdNbi9qWVI4Qm9DT3NWS1F2emZnSW9JTXpJUDdzVlQ4SEhhbkRDQ3hPayszODV0bnJRZ3RMdXlEbWM2NHJxd3M5YWxqRDAxNVVYK283WEJaZVFZWTUvSUU4RktLL0p2SVdJcUhNdTd4cm5LZWR2STlGZXZpVW9pdXFTencrd0JJaTdyZGxXUGpkM1VHNnlaK01FNUpGc080T1JLS3FZK0pZR05reVRpbEwzdHdPQUZja1IzeHUxTmttTGpoSWNFaXppL25OZSt2Mi9kc3h6RElmRTdYVTA2bDh2U1BlTnNyc3ZzdXAvMjRMcS9mcCt0dmhxejdUejRNOTkxdnNobEZoVWNCVEZHUndET3ZZUGZWL0wzK1B2UkRjZzFORFJGeVI5Tk9SYVRGY3NMOC9YTHkrTXUrUzM4WkdheTlMYXZ0bHduUTY0QVMyYi9sMm80SVhGZW51TTAwNDMzSDJqdS9LUm1lSFFNRlRGUHFSaTdwWjF3M0hyMUdvUE9LOVhBV2xqSDVGU1BUVTFhZWFyN3pBMzJTMVBSU1RMSDFlaStneXlUbDRrc2NBUGRUMnJqTUdSVjJSMG5OSWxidHlnYyIsIm1hYyI6IjFhN2JiYzczNTNlNjA1MTIwODZlMWU5NjAyY2UxYWRiN2ZjZDA5ZTg4ZDYzZDIyNTlmMDkzYmZlMWU5YTVkZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InFhMGdkTU5CbDhaaEo2L2tnMXRJVFE9PSIsInZhbHVlIjoiUERyc1Y5U1J4bStlUUp6U2pEYUhacFlZQXFSU2NCOGI4d2U0Z3ZudlRyMnZIc0RIM1VtaklDdlhnTFFQcEZmSFFmdEZydVpRWmYyNXhkbDdmNTczZGtDMlZxREx6aWQ2U2pGbGNJVXpqYWFIajNZU09sTnBvcHZhNjNsN0ZQRjZneHZqMkVXTjRJS3hLc1Vsckt5SWthb09EbUgvQ2ptTjkxNmo2TWE5NVZKdmpkaG9vRnZoYVVYamJQRG9KeVptdUFnUTlubUZvamtkS3J2bUV6OEM5VkF2SlNOQUptdlM4enhxQUM4andBcWRaVStHZjdLZzhFZDNiRWduNlBsVm9lbmxkUDF6dld6MjRkSUg3ZkVQMld4TmowSnR0c3NQSWV2ekhmQ2ROYWVTVEJzdzRiWVNrWUxmMWJOaXY4WHk4bVB1UlhGSDJJRExmVTU0QlRZdHMyc2pPRWwyUVdYcFc2UzhoUnErNDZYNWc2Z0NZZ0RoVkVyTDA3eHBBeUFTVkw1Q0VlMVROLy9zdGEvTnlZOVFVM0JKNFRjdjFuR2NXSEVheklhRHNPRFA5NjNmT2lVazd0bTZiRWdSOWFGb0ZKQXptUVdHK0JJN2dRWTd1dVdTc0JqQTNKZm4vSmx2VUJCaTBmRFBBUnM5YWdzN05GenkyODN3YXBSZE9iQUd3UXVCTktHTUVNb0ZMM0VYKzVMRzFHVWJOSkFrMjljbjQ4Zmh1NG9vME5XZ1lPRzc3QkRSRitYTEJFR1Byb21zZ09LRmpNcEtmbTdWVUVURFhhbnVVQzhsZ21pcHcxSTJ0cmJmMWxiTytDajhzUkkwRnlvRUNsUWd3WS92WXpyWCIsIm1hYyI6IjVhYzU5NzM4MTZiNmM5MTA1MjcyNjdiNDc2ZTFjYTkyNGUzMzc3YjMxMDRhOTcwYzRlZWQ2NjUxYTZmYTVkNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
