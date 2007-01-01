Калужанин получил 60 часов обязательных работ и рискует лишиться гаража

Мужчина задолжал своему 12-летнему сыну почти 174 тысячи рублей алиментов. Теперь ему придётся отрабатывать 60 часов обязательных работ, а его гараж арестовали судебные приставы.

Как пояснили 26 марта в УФССП, они долго пытались договориться, предупреждали, напоминали об обязанности содержать сына. Но должник упорно игнорировал требования.

Тогда в дело вступил суд. Мужчине назначили 60 часов обязательных работ. Но алименты так и не поступили.

После этого арестовали гараж калужанина. Теперь, если отец так и не вспомнит о сыне, постройку оценят и продадут с торгов. Вырученные деньги пойдут в счёт погашения долга.

Также, если мужчина продолжит уклоняться от выплат, ему может грозить уже уголовная ответственность. По такой статье реально получить до года лишения свободы.