Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество С 1 апреля пенсии калужан вырастут на 6,8%
Общество

С 1 апреля пенсии калужан вырастут на 6,8%

Дмитрий Ивьев
26.03, 10:27
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Более 40 тысяч жителей Калужской области с апреля будут получать пенсии чуть больше. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8% — это коснётся тех, кто получает выплаты по инвалидности, по потере кормильца, а также ветеранов, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, военнослужащих по призыву и граждан, пострадавших от радиации.

В среднем социальная пенсия увеличится больше чем на тысячу рублей и теперь составит около 16,5 тысячи рублей. Те, кто получает пенсию как ребёнок-инвалид, будут получать примерно 24,5 тысячи — прибавка составит 1,6 тысячи рублей. У инвалидов с детства первой группы ежемесячная выплата вырастет до 25,4 тысячи рублей. Точная сумма прибавки у каждого будет своя — всё зависит от того, сколько человек получал до индексации, сообщили 26 марта в Социальном фонде.

Перерасчёт пройдёт автоматически, без заявлений и справок.

Ранее в январе на 7,6% выросли страховые пенсии — их получают большинство пожилых калужан, всего около 268 тысяч человек. А в феврале на 5,6% проиндексировали ряд социальных выплат для ветеранов, инвалидов и других льготных категорий.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+