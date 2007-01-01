В Калуге закрыли магазин, торговавший алкоголем по ночам

В четверг, 26 марта, прокуратура Калужской области сообщила о пресечении незаконной розничной торговли алкоголем в областном центре.

По данным ведомства, поступила информация о продаже алкогольной продукции после 22 часов в одном из магазинов города.

Специалисты провели контрольную закупку, и факт нарушения подтвердился. Предпринимателю выдали предписание устранить нарушения.

Магазин на улице Георгия Дмитрова прекратил свою незаконную деятельность.

Сейчас проверка продолжается.