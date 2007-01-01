Калужанин выиграл медаль на первенстве России по савату
В Санкт-Петербурге завершилось первенство страны по французскому единоборству — савату.
В северной столице за место на пьедестале состязалось около 170 участников из 13 регионов в возрастной категории 18-20 лет.
Обладателем бронзовой медали стал Егор Антонов. Представитель спортивной школы Бабынинского района выступал в весовой категории 65 килограммов, сообщили 26 марта в Минспорта.
