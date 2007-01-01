25 марта состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Калужане, оказывающие помощь участникам специальной военной операции, были награждены почётными знаками «За вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Калужской области» и благодарственными письмами губернатора.

«Для меня большая честь вручить награды нашим землякам, помогающим фронту. Тем, кто собирает и доставляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, проводит занятия по тактической медицине. Низкий вам поклон! Сегодня народ и армия вновь едины, вместе мы обязательно победим!», – подчеркнул председатель Думы Юрий Моисеев.

Депутаты внесли поправки в бюджет города. Общий объём доходов увеличивается на 471,3 млн. рублей за счёт безвозмездных поступлений. Дополнительные средства выделяются на ремонт и содержание дорог, предоставление социальных выплат, переселение граждан из аварийного жилфонда и благоустройство территории в районе Яченского водохранилища.

Согласована установка мемориальной доски в память о полковнике внутренней службы Владимире Костенко. Доска будет установлена на фасаде дома № 137 по улице Суворова.

Были приняты решения о наименовании улиц в населённых пунктах, расположенных на территории городского округа города Калуги. Улицам присвоены названия: Муратовская, Мирная, Сапфирная, Малахитовая, Горенская, Ягловская, Аргуновская, Крутицкая, Старорождественская, Жереловская, Дивная, Марьинская, Алешкина тропинка, Старогоренская, Единства, Рельефная, Сокоревская, Старогеоргиевская, Староуваровская, Матюнинская и Груздовская.

Также депутаты утвердили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди», внесли изменения в положение «О муниципальном лесном контроле» и согласовали сделки муниципальным предприятиям «Калугатеплосеть» и «Управление калужского троллейбуса».

Был рассмотрен отчет об итогах оперативно-служебной деятельности управления Министерства внутренних дел России по городу Калуге за 2025 год и задачах на 2026 год. Начальник УМВД России по городу Калуге Юрий Фролов представил информацию о криминальной ситуации в городе, раскрываемости преступлений и профилактике правонарушений.

Депутаты обсудили с руководителем городской полиции вопросы, связанные с работой участковых, обеспечением безопасности дорожного движения, профилактикой киберпреступности и дистанционного мошенничества, были затронуты проблемы нехватки сотрудников полиции и меры противодействия вербовки подростков для совершения правонарушений. Юрий Моисеев поблагодарил личный состав городской полиции за добросовестную службу, обеспечение безопасности и правопорядка в Калуге.