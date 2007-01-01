Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
25 марта состоялось заседание Думы городского округа города Калуги
Общество

25 марта состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Дмитрий Ивьев
26.03, 08:40
0 168
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужане, оказывающие помощь участникам специальной военной операции, были награждены почётными знаками «За вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Калужской области» и благодарственными письмами губернатора.

«Для меня большая честь вручить награды нашим землякам, помогающим фронту. Тем, кто собирает и доставляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, проводит занятия по тактической медицине. Низкий вам поклон! Сегодня народ и армия вновь едины, вместе мы обязательно победим!», – подчеркнул председатель Думы Юрий Моисеев.

Депутаты внесли поправки в бюджет города. Общий объём доходов увеличивается на 471,3 млн. рублей за счёт безвозмездных поступлений.  Дополнительные средства выделяются на ремонт и содержание дорог, предоставление социальных выплат, переселение граждан из аварийного жилфонда и благоустройство территории в районе Яченского водохранилища. 

Согласована установка мемориальной доски в память о полковнике внутренней службы Владимире Костенко. Доска будет установлена на фасаде дома № 137 по улице Суворова.

Были приняты решения о наименовании улиц в населённых пунктах, расположенных на территории городского округа города Калуги. Улицам присвоены названия: Муратовская, Мирная, Сапфирная, Малахитовая, Горенская, Ягловская, Аргуновская, Крутицкая, Старорождественская, Жереловская, Дивная, Марьинская, Алешкина тропинка, Старогоренская, Единства, Рельефная, Сокоревская, Старогеоргиевская, Староуваровская, Матюнинская и Груздовская. 

Также депутаты утвердили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди», внесли изменения в положение «О муниципальном лесном контроле» и согласовали сделки муниципальным предприятиям «Калугатеплосеть» и «Управление калужского троллейбуса».

Был рассмотрен отчет об итогах оперативно-служебной деятельности управления Министерства внутренних дел России по городу Калуге за 2025 год и задачах на 2026 год. Начальник УМВД России по городу Калуге Юрий Фролов представил информацию о криминальной ситуации в городе, раскрываемости преступлений и профилактике правонарушений.

Депутаты обсудили с руководителем городской полиции вопросы, связанные с работой участковых, обеспечением безопасности дорожного движения, профилактикой киберпреступности и дистанционного мошенничества, были затронуты проблемы нехватки сотрудников полиции и меры противодействия вербовки подростков для совершения правонарушений. Юрий Моисеев поблагодарил личный состав городской полиции за добросовестную службу, обеспечение безопасности и правопорядка в Калуге.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
городская дума
eyJpdiI6ImZhY2g3aWp3SkFqa0hZdjc4QjFFS0E9PSIsInZhbHVlIjoibHc3Nzl1NXZPamVyWWkrRFRqZ3JnemtodnJNaGVOdVhOUmQrWnNhREdOVlA2OGhHUEtKNUgyNHRHc09UYlJiRlBYRXJqd3dJLzh1bGhoeEVhb3dkcGpzSGd6NnNMYXBER0RRWHM5T1IzM2w4U1Z5OWt0Q0EyQTBOWlVaSXR1R2N3M1dCeGtHL2ZUdVpZN0JFcEpac1lUUjhweDBvK1NWanN6YVVnNUY3eUR1cVJpN1pTU045NUxzQU8vTXd1QkVvUnJ4Q2tDdHFNNjBhbmRxRnB0T3cwL09ocUExczVzUm0vVTNIbEl3MVI2ZitzcnRvdStRNG1kNmpsd2xzK1h0WExBeVAyZUtjNktJU0xHSlFBeUFqMTI1VnJuNlJGSlhVTVFlV1JZMmdRQWZRMGtyUDVvVUVBd1ZNN0Y5RkJ6UG9YeHVRNGhBM3Azd1MySFRZeWY1RkhyS1BuK2NRZGMrU3RIM2NZRkxZd3dHeUdjaUZkS1VCdndDMFlSTzVadk10YmdKUW5JV2RpZmwwUjZnN1VSRlIrTlFuM05SeVFOcGRSZ2F4Ry9HaVhOM24raExyUE93ZnBqWThNOGpxbFVwNCIsIm1hYyI6IjA2YWFkMjA0NzJlYzI4OTM2ZDlhNTUzYjI5ZjNmMTM2OTdjOWEwNDQ3Njk2NmE1NmNmYjIxNDZkNzYzNTlhYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlF0YXpVZFRDZUdJNHhnUDl0UnA3dUE9PSIsInZhbHVlIjoiR0VHWWo1SFJqa1V4VysySlNsYklvSjA5YjA1Y1BuOUhPMDJmRnMzVTBkN25aS0cwZ01hd24vTEtjSCtvU3UvbDRaYnZVRUlhK1Q4NU1pRUhlb0JMZGNkdmF1aHlqRXhqNFBTQ2o1YTdHNFYyaWc0RnZ5c1Qwa0swdGRJUXpseUNNZmJlNTNqb0JVbnpnY3hUZnJ4K2dUUXFnOWx2aUlWTXhFRytzNkVtenJ1MHlQWlJrajhlVGtaditrRVB3SWFYYUl0dTJOM3RkRDFzZ016MUIxWGRKZ3dvNWEyQnVxOHZXYjN1QzJWTTdBMk4zZ2ZPTGlkalJ1Z0xXNlZRbWtvanpORFErU2U4VlpsZmZqY2JqSmtrb3VleVFjQVhXRjdXMTBCUGRYSmxhY29KbkJmSUtiNHZiY2ZXKzlnZmQyRTdhQTVLQ2RTTVE5cGY2bkVYbTlZc2ZzS2ZHN1IvRnBWMGUyNmkvUlc3RjhqTWpheTRWWEcvYldocjZyMXVCZExJOGNVejlyTG85OFA5cERmcXNqL2poelhhS3lPSzdWRTArcUJTeFNVMmFWSEE2ZnNuNUtjWGQ3ZFRnUXQ4ZEg2R0NBdTB0QkpzS1kzbmgzMHg0alRpVnI2Y3c1TldZVjVGSXhaWXp0TW1pQjZ2alBPK2ZvMHp1dFpxUkhxUUFJTi9pQnFMZ081R21zYU9NM3VjSlV1UC80eDVpeVdVWTZCai9WL0FIQjUxSzEydWl2elh6Nkd4UmpOZDRucEZwdUczQk1xRGJGVDltTDh6d3k2UG1wenhKaGhqZXZRWUtZb1BiZVpMdjdLUW14a244S3Iza2FaQ2VIcTluYi83OFNaNyIsIm1hYyI6IjA1YjA3YjE0YzRlNDllMTczMGZiMDlkZGE1ZTIwOTNiNDJhOTg4NjExMTcyOTYwOTYwZGI4OGQxNGUwM2IxOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+