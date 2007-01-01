Каждый третий калужанин пользуется смартфоном с поддержкой 5G

МТС проанализировала данные о наличии 5G-смартфонов у жителей Калужской области: 31% устройств обладают функционалом поддержки нового поколения мобильной связи. В прошлом году эта доля составляла 22%.

Смартфоны в основном представлены брендом Apple (54% от всех 5G устройств), Samsung (20,1%) и Xiaomi (11,3%). Соотношение производителей и их доли с конца 2024 года изменилось незначительно.

Из десяти самых распространенных моделей 5G смартфонов в сети МТС на Apple приходится девять устройств. Также у калужан популярны Sony Xperia 1 IV (9,8%), Asus ROG Phone 9 (9,7%), Samsung Galaxy A55 5G (8,2%), iPhone 13 (7,1%).

В целом по стране с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базу лидирует Чеченская Республика с долей 50%, следом Чукотский АО – 49% и Республика Дагестан – 48%. Меньше всего смартфонов с поддержкой 5G в Республике Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО – по 25%.