Каждый третий калужанин пользуется смартфоном с поддержкой 5G
Каждый третий калужанин пользуется смартфоном с поддержкой 5G

25.03, 16:57
МТС проанализировала данные о наличии 5G-смартфонов у жителей Калужской области: 31% устройств обладают функционалом поддержки нового поколения мобильной связи. В прошлом году эта доля составляла 22%.

Смартфоны в основном представлены брендом Apple (54% от всех 5G устройств), Samsung (20,1%) и Xiaomi (11,3%). Соотношение производителей и их доли с конца 2024 года изменилось незначительно.

Из десяти самых распространенных моделей 5G смартфонов в сети МТС на Apple приходится девять устройств. Также у калужан популярны Sony Xperia 1 IV (9,8%), Asus ROG Phone 9 (9,7%), Samsung Galaxy A55 5G (8,2%), iPhone 13 (7,1%).

В целом по стране с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базу лидирует Чеченская Республика с долей 50%, следом Чукотский АО – 49% и Республика Дагестан – 48%. Меньше всего смартфонов с поддержкой 5G в Республике Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО – по 25%.

eyJpdiI6ImhvSUJ6OWNtRDdJdVFsbzFVaElCTGc9PSIsInZhbHVlIjoiY1ppTnhPYmRzVldBb0xkYWhwVVVtWUVPMElLZyt0K1F4VUIxVVRBcEd6YkEzYit4TDhzbEN3bGtHTFpBU2l4cXEzek0xVmQ1VnVZQkhCNlpweUJNR08zcFZSTkVuaWJ2c2ozQW9ZU1lBZVFNSUp1eGY1d1h6TjNNK1RIT1BMaVRFdFNHR0M0R3h0R0dqbUtYVFNQNjgzQ1ZqRk1CaDY5N29HTGJ5bkM5Y25XOGFRNEYwVS91NEM4Z1ZsV0xRZVlxTnpNNHdpTnY4Y0wzWHU0cTBXQzBUOU5ZWVJxditvMHpoazhvOG5UbVpIN3FiMllSZ0QrZFgzQUFaWXJnVGh3d1k5c0E5b3NoUXBHMUo4VnRpU2N0RU5UWHd2NTh1Yk1HczRjSmNKOTFxR0tTcXBPeUtUcEQ0QjFQakROSHRzTms5YU14S3VwOW83ZUpFbTArN1YzWkl1R1pWbzMrNEFuODRoTEQzMnNjTnBwL002Y285dlVaSG5pdCtCMGFUdmc3RVl2eW9YNFE5eWYzdk5qZjUzTHZVQnFCSHdYbXlLUVVabUg3NXVYa2prazdUcFVYNWMzNUQyakF6c0R0RTVMcSIsIm1hYyI6IjI0ZTEwN2M2NTg5ODg5YThjNjk3MzM0NTg0Y2M4YzYzYzgzYWFhMTA0MDg5MWQ5N2VhOTYxM2U1MmZiMGIyNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImxhVFRJQ2R0d2gxN3YwYUhBSjl0NFE9PSIsInZhbHVlIjoiUzBjRjIwZXZLQkdvMzUxZE5XVlo2TUNXSDRVd2haenZJKzkram9qMGYvMHhXNkZINUJDeUlQWG5BRXF5S1FhejZya0wraGRTMFRWN2t1c2RGV21OK0FXNW4xY0xTOTNBOTBIZ2NnaHp4eXpYM1N1V0xUOVd1QnJxVEg3UkVqblIyM2V4RDVjWTdCWGZCS3V4U3NFNjdMQzU1QThIcjJvTGhmeTRFTnV6RDVoLzdtbFE3OTZuVlRuZVozVU1VdG1KaWowMmdST0RBN0poV2JXWVpuajhvWERETHVSdHZjZVRyL21ON1RTRlhhRDNPMnZIUmNwMDRZbFZkSUczUXBWSkc3VHBqSjQ2V010VG8zbGVjTDFraVhZUWJRc3p6NlA0bGtUNTg2cnB4UTRWTFo4YjNId3NmYlpsYW9EN3U1T3J2N2RhZzVDWVcxemp6MnV1M0JTVXJCN0w4YjJ0dEV0K2puRDFZOW9TajhReVNCdGNXREtLdDVKOE92M09oR1phOXRaWjRudFdJSWh4aSt6NndWQzlUWW9udmdnMm1kbHVtK0VXMDBvR1BEOWJoR0lXRGRhNlJvZHdJeEsydkJ5YVJGMmx1UUdEWG1naDVpa3dLM3FTeDBMSjZteisrZFJtdkJLVHR0QW1MSDNtcjZmOFN6cXBuSjhVNzJ3WXZubGtnS1ZheE1oK2tzOGVUdGhjdExyTmg4M1hFL3ZZU1Y5ek92bk8xTm9Mam5mMkxuTzRWbGtjMnBYZUxDZytEQVUrbUVzeU84Mk45QTdSWVhQTk5SazNkVGNCU0swLzNVZ0xLZ1hZN2txRzJ3eFFoTkNxNW9XUzBMcHVRZWJqNkI1cSIsIm1hYyI6ImY3MjdjZjE3OTY3ZmFkNmU5Y2JmNTI5N2Y2M2UzZDQ2MzdkZTJiZjBhMmRkYzZjZDU5MDU4NDQxODE5MzlkNDQiLCJ0YWciOiIifQ==
