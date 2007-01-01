Почти половина калужан не любит татуировки
Почти половина калужан не любит татуировки

Дмитрий Ивьев
25.03, 10:51
Новый опрос показал: отношение жителей Калуги к татуировкам остаётся неоднозначным. Исследование провёл сервис SuperJob.

41% калужан относятся к татуировкам отрицательно, 27% — положительно, а ещё 32% затрудняются ответить. Интересно, что женщины лояльнее к рисункам на теле, чем мужчины. А больше всего сторонников тату — среди молодёжи до 25 лет и людей со средним профессиональным образованием.

Формально татуировка не может быть причиной отказа при приёме на работу — это запрещено законом. Но на практике в некоторых сферах всё ещё действуют негласные правила. Например, в банках, продажах или при работе с клиентами премиум-класса часто ожидают классический внешний вид.

Каждый восьмой рекрутер признался: в его практике были случаи, когда кандидату отказывали именно из-за тату. Чаще всего это касалось тех, кто претендовал на должности хостес, секретарей, администраторов, фармацевтов, медсестёр, продавцов-консультантов или руководителей.

Сегодня готовы сделать татуировку 12% опрошенных. Среди молодых людей до 25 лет таких уже почти треть — 32%. А почти половина тех, у кого тату уже есть, планирует добавить новые рисунки.

