Уровень воды повысился в крупных реках Калужской области
Главное управление МЧС по Калужской области в среду, 25 марта, предоставило новые данные о паводке.
На территории Калуги Ока за последние сутки поднялась на 28 сантиметров до отметки 146 сантиметров. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.
Угра в Товарково поднялась на 25 сантиметров – до 347 см. Опасным там является уровень в 902 см.
Протва в Спас-Загорье прибавила 12 сантиметров – до 347 см. Опасный показатель – 755 см.
Уровень воды в Жиздре увеличился на 13 сантиметров – до 474. Опасным считается 892 сантиметра.
