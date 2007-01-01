Уровень воды повысился в крупных реках Калужской области

Главное управление МЧС по Калужской области в среду, 25 марта, предоставило новые данные о паводке.

На территории Калуги Ока за последние сутки поднялась на 28 сантиметров до отметки 146 сантиметров. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.

Угра в Товарково поднялась на 25 сантиметров – до 347 см. Опасным там является уровень в 902 см.

Протва в Спас-Загорье прибавила 12 сантиметров – до 347 см. Опасный показатель – 755 см.

Уровень воды в Жиздре увеличился на 13 сантиметров – до 474. Опасным считается 892 сантиметра.