В Людиново власти прокомментировали сброс неочищенных вод в Сукремлю
Мы рассказывали об этой проблеме накануне.
В среду, 25 марта, ситуацию прокомментировал глава Людиновского района Геннадий Ананьев.
Он подтвердил, что был зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в реку.
- Чтобы выявить нарушителя и принять меры для недопущения подобной ситуации, мы подключили профильные ведомства и экологические службы, - пояснил чиновник. - Необходимы жёсткие системные меры, которые не позволят подобной ситуации повториться.
