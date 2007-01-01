Эстафета добра для Первомайска продолжается

«Русский продукт» отвез пять тонн добра и надежды в ЛНР.

Журналист «КП – Калуга» отправился с гуманитарным конвоем в подшефный город, чтобы своими глазами увидеть, как работает братская помощь и почему волонтеры опасаются аварий больше, чем дронов и мин.

Ночь. Трасса М4 «Дон». В зеркале заднего вида мерцают огни фур, которые, как и мы, везут груз на юго-­восток. В салоне «УАЗ-Патриота», видавшего виды и не одну поездку «за ленту», пахнет крепким кофе из термоса.

За «Патриотом» идет «Газель» с гуманитарным продовольствием. Это не просто еда, в этом грузе частичка тепла и доброты из Калужской области для жителей прифронтового Первомайска.

Детчинский суп для луганских стариков

Компания «Русский продукт» отправила в Луганскую Народную Республику очередную, уже далеко не первую партию помощи. На этот раз — ​пять тонн продовольствия. Это супы быстрого приготовления, овсяные хлопья «Геркулес», кисель и смеси для выпечки «Печем дома», произведенные в поселке Детчино Малоярославецкого района.

Перед выездом знакомлюсь с волонтерами. Это не наемные водители, а люди, для которых помощь Донбассу стала частью жизни. С февраля 2022 года они курсируют по этому маршруту регулярно. Говорят, что главный враг в пути ​не обстрелы (от линии фронта мы будем далеко), а усталость и плохие дороги.

— За годы СВО в авариях пострадало больше волонтеров, чем от дронов и обстрелов, — ​рассказывает один из членов экипажа, застегивая ремень безопасности. — ​Поэтому у нас железное правило: всегда пристегиваться и меняться за рулем каждые четыре часа, как бы ни хотелось доехать побыстрее. В «Русском продукте» относятся серьезно и к технике: компания помогает содержать волонтерские автомобили в идеальном состоянии.

Дорога, по которой едет помощь

От Детчино до автомобильного пункта пропуска «Изварино» в Ростовской области — ​938 километров. Вечер и вся ночь уходят на то, чтобы преодолеть этот путь по главной волонтерской артерии — ​трассе М4 Дон.

Под утро проходим границу. На КПП чувствуется армейский порядок и при этом человеческое отношение. Сотрудники работают четко, без лишней нервозности. Быстрая проверка документов, осмотр машин — ​и мы въезжаем на территорию ЛНР.

Дальше дорога петляет через Краснодон, Луганск и Стаханов. Это еще 136 километров. Места эти легендарные —в годы Великой Отечественной вой­ны тут действовала подпольная организация «Молодая гвардия». Сегодня эти города, как и Первомайск, снова оказались на переднем крае борьбы с нацизмом.

Город, который помнит

Первомайск встречает нас хмурым мартовским небом и следами вой­ны. С 2014 по 2022 год линия разграничения проходила буквально по его окраинам. В той, первой вой­не город защищали ополченцы под руководством легендарного командира Евгения Ищенко с позывным «Малыш». Он стал первым военным комендантом города.

22 января 2015 года жизнь этого человека оборвалась. Автомобиль, в котором Ищенко вместе с тремя российскими ­волонтерами развозил продукты старикам, расстреляла вражеская диверсионно-­разведывательная группа. Местные жители эту дату помнят до сих пор.

Сегодня на стенах домов здесь все еще можно увидеть сколы от обстрелов, но город живет и восстанавливается. И в этом огромную роль играет помощь Калужской области. Около городской администрации нас встречает желтый школьный автобус с калужскими номерами — ​наглядный символ шефства.

Продукты, журналы и музыка

Разгружаемся быстро и дружно. Вместе с коробками с продовольствием волонтеры передают местным жителям и «духовный хлеб» — ​православные журналы «Фома» и детские издания «Шишкин лес». Кстати, следующий гуманитарный рейс планируется как раз перед Пасхой, и груз для местных приходов будет особенным.

Куда пойдут пять тонн продуктов? Глава городского округа город Первомайск Сергей Колягин поясняет: это продовольствие жизненно необходимо для обеспечения питания мирных жителей, которых доставляют с линии фронта в пункты временного размещения. А еще его значительную часть передадут старикам, инвалидам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

— Выражаю искреннюю благодарность нашим партнерам из Калужской области и руководству компании «Русский продукт» за чуткость и реальную поддержку. В единстве и взаимовыручке​наша сила. Спасибо всем, кто протягивает руку помощи! — ​написал он позже в своих официальных аккаунтах.

От рояля до скрипки: культура как оружие

Но доставка продуктов — ​лишь одна из задач. У волонтеров «Русского продукта» в этот раз есть и особая миссия. Они давно и тесно сотрудничают с проектом «Музыка — ​детям Донбасса», которым руководит известный музыкант и педагог Полина Ромм.

Накануне выезда мне показали удивительную публикацию в журнале «Фома». В ней Полина рассказывает, как в первые дни 2024 года в соседний с Первомайском город Стаханов был доставлен концертный рояль Petroff.

Инструмент нашли чудом, приобрели по счастливой цене. Одна из сторон рояля была поцарапана, но основательница «Русского продукта» Ольга Миримская решила: для детей сделаем полную реставрацию, пусть инструмент будет как новый. А доставил его в Стаханов известный писатель и сценарист, тоже волонтер Мршавко Штапич. Представляете радость детей и педагогов музыкальной школы, у которой вообще никогда не было концертного рояля!

— Если ребенок хочет заниматься музыкой, мы обязаны помочь ему в этом, — ​говорит Полина Ромм. — ​Дети растут быстро, и пусть даже рядом идет вой­на, нельзя упускать момент для их полноценного развития.

Теперь волонтерам предстоит выяснить, какая конкретно помощь нужна детской школе искусств в самом Первомайске. Возможности у проекта серьезные. Буквально накануне нашего выезда скрипач-­виртуоз Петр Лундстрем подтвердил готовность приехать в город с мастер-­классом и концертом.

Обратная дорога

Водитель «Газели», разгрузившись, сразу отправился в обратный путь, чтобы не терять светового дня. Мы остаемся, чтобы еще раз пройти по улицам города, поговорить с людьми.

Смотришь на все это и понимаешь: настоящая помощь не только в тоннах груза и тысячах километров дорог. Она в том, чтобы привезти не просто еду, но и тепло человеческих сердец. В том, чтобы старики, пережившие обстрелы и голод, знали: их не бросили. В том, чтобы у детей были не только хлеб, но и возможность заниматься музыкой.

Калужская область свою подшефную территорию не бросает. Одним из убедительных доказательств этому стала настоящая эстафета добра, которая реализуется в Первомайске нашими людьми и нашими предприятиями. Потому что сила — ​в правде, а правда — ​за нами. И за нашими делами.