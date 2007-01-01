Эстафета добра для Первомайска продолжается
«Русский продукт» отвез пять тонн добра и надежды в ЛНР.
Журналист «КП – Калуга» отправился с гуманитарным конвоем в подшефный город, чтобы своими глазами увидеть, как работает братская помощь и почему волонтеры опасаются аварий больше, чем дронов и мин.
Ночь. Трасса М4 «Дон». В зеркале заднего вида мерцают огни фур, которые, как и мы, везут груз на юго-восток. В салоне «УАЗ-Патриота», видавшего виды и не одну поездку «за ленту», пахнет крепким кофе из термоса.
За «Патриотом» идет «Газель» с гуманитарным продовольствием. Это не просто еда, в этом грузе частичка тепла и доброты из Калужской области для жителей прифронтового Первомайска.
Детчинский суп для луганских стариков
Компания «Русский продукт» отправила в Луганскую Народную Республику очередную, уже далеко не первую партию помощи. На этот раз — пять тонн продовольствия. Это супы быстрого приготовления, овсяные хлопья «Геркулес», кисель и смеси для выпечки «Печем дома», произведенные в поселке Детчино Малоярославецкого района.
Перед выездом знакомлюсь с волонтерами. Это не наемные водители, а люди, для которых помощь Донбассу стала частью жизни. С февраля 2022 года они курсируют по этому маршруту регулярно. Говорят, что главный враг в пути не обстрелы (от линии фронта мы будем далеко), а усталость и плохие дороги.
— За годы СВО в авариях пострадало больше волонтеров, чем от дронов и обстрелов, — рассказывает один из членов экипажа, застегивая ремень безопасности. — Поэтому у нас железное правило: всегда пристегиваться и меняться за рулем каждые четыре часа, как бы ни хотелось доехать побыстрее. В «Русском продукте» относятся серьезно и к технике: компания помогает содержать волонтерские автомобили в идеальном состоянии.
Дорога, по которой едет помощь
От Детчино до автомобильного пункта пропуска «Изварино» в Ростовской области — 938 километров. Вечер и вся ночь уходят на то, чтобы преодолеть этот путь по главной волонтерской артерии — трассе М4 Дон.
Под утро проходим границу. На КПП чувствуется армейский порядок и при этом человеческое отношение. Сотрудники работают четко, без лишней нервозности. Быстрая проверка документов, осмотр машин — и мы въезжаем на территорию ЛНР.
Дальше дорога петляет через Краснодон, Луганск и Стаханов. Это еще 136 километров. Места эти легендарные —в годы Великой Отечественной войны тут действовала подпольная организация «Молодая гвардия». Сегодня эти города, как и Первомайск, снова оказались на переднем крае борьбы с нацизмом.
Город, который помнит
Первомайск встречает нас хмурым мартовским небом и следами войны. С 2014 по 2022 год линия разграничения проходила буквально по его окраинам. В той, первой войне город защищали ополченцы под руководством легендарного командира Евгения Ищенко с позывным «Малыш». Он стал первым военным комендантом города.
22 января 2015 года жизнь этого человека оборвалась. Автомобиль, в котором Ищенко вместе с тремя российскими волонтерами развозил продукты старикам, расстреляла вражеская диверсионно-разведывательная группа. Местные жители эту дату помнят до сих пор.
Сегодня на стенах домов здесь все еще можно увидеть сколы от обстрелов, но город живет и восстанавливается. И в этом огромную роль играет помощь Калужской области. Около городской администрации нас встречает желтый школьный автобус с калужскими номерами — наглядный символ шефства.
Продукты, журналы и музыка
Разгружаемся быстро и дружно. Вместе с коробками с продовольствием волонтеры передают местным жителям и «духовный хлеб» — православные журналы «Фома» и детские издания «Шишкин лес». Кстати, следующий гуманитарный рейс планируется как раз перед Пасхой, и груз для местных приходов будет особенным.
Куда пойдут пять тонн продуктов? Глава городского округа город Первомайск Сергей Колягин поясняет: это продовольствие жизненно необходимо для обеспечения питания мирных жителей, которых доставляют с линии фронта в пункты временного размещения. А еще его значительную часть передадут старикам, инвалидам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной ситуации.
— Выражаю искреннюю благодарность нашим партнерам из Калужской области и руководству компании «Русский продукт» за чуткость и реальную поддержку. В единстве и взаимовыручкенаша сила. Спасибо всем, кто протягивает руку помощи! — написал он позже в своих официальных аккаунтах.
От рояля до скрипки: культура как оружие
Но доставка продуктов — лишь одна из задач. У волонтеров «Русского продукта» в этот раз есть и особая миссия. Они давно и тесно сотрудничают с проектом «Музыка — детям Донбасса», которым руководит известный музыкант и педагог Полина Ромм.
Накануне выезда мне показали удивительную публикацию в журнале «Фома». В ней Полина рассказывает, как в первые дни 2024 года в соседний с Первомайском город Стаханов был доставлен концертный рояль Petroff.
Инструмент нашли чудом, приобрели по счастливой цене. Одна из сторон рояля была поцарапана, но основательница «Русского продукта» Ольга Миримская решила: для детей сделаем полную реставрацию, пусть инструмент будет как новый. А доставил его в Стаханов известный писатель и сценарист, тоже волонтер Мршавко Штапич. Представляете радость детей и педагогов музыкальной школы, у которой вообще никогда не было концертного рояля!
— Если ребенок хочет заниматься музыкой, мы обязаны помочь ему в этом, — говорит Полина Ромм. — Дети растут быстро, и пусть даже рядом идет война, нельзя упускать момент для их полноценного развития.
Теперь волонтерам предстоит выяснить, какая конкретно помощь нужна детской школе искусств в самом Первомайске. Возможности у проекта серьезные. Буквально накануне нашего выезда скрипач-виртуоз Петр Лундстрем подтвердил готовность приехать в город с мастер-классом и концертом.
Обратная дорога
Водитель «Газели», разгрузившись, сразу отправился в обратный путь, чтобы не терять светового дня. Мы остаемся, чтобы еще раз пройти по улицам города, поговорить с людьми.
Смотришь на все это и понимаешь: настоящая помощь не только в тоннах груза и тысячах километров дорог. Она в том, чтобы привезти не просто еду, но и тепло человеческих сердец. В том, чтобы старики, пережившие обстрелы и голод, знали: их не бросили. В том, чтобы у детей были не только хлеб, но и возможность заниматься музыкой.
Калужская область свою подшефную территорию не бросает. Одним из убедительных доказательств этому стала настоящая эстафета добра, которая реализуется в Первомайске нашими людьми и нашими предприятиями. Потому что сила — в правде, а правда — за нами. И за нашими делами.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.